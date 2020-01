Elle a également expliqué pourquoi elle considère Lil Kim et Da Brat comme ses «sœurs».



Les choses ont été un peu émotives lors des prix annuels Urban Honors de TV One à Washington, D.C.Missy “Misdemeanor” Elliott a reçu le Music Innovation Award, un honneur qui lui a été remis par son amie de longue date Lil Kim. Ce fut un moment tendre sur scène alors que Missy a pris un moment pour remercier Kim d’être de la famille pour elle pendant toutes ces décennies.

Andrew H. Walker / Personnel / .

«Je veux d’abord remercier Lil Kim parce qu’il est difficile de trouver des gens dans l’industrie qui deviennent comme des membres de la famille», a commencé Missy. «Nous sommes au-delà des caméras, vous savez, passer devant les caméras et prétendre que nous sommes une famille . Nous sommes vraiment une famille. Elle est ma sœur depuis si longtemps et je l’ai toujours admirée parce que quand je l’ai vue pour la première fois, vous savez, j’ai toujours été une grande fille. Kim portait des petits maillots de bain et je me disais: “Oh, non, je ne fais pas ça.” Internet n’est pas hors service, mais je le fermerai à l’avenir si je fais ce coup. ” Elle a ri en continuant: “Mais, vous êtes vous-même un pionnier et un innovateur et je veux que vous le sachiez.”

Elle s’est également assurée de donner un cri à Da Brat, notant que l’ancien rappeur So So Def était sa «sœur». Plus tard au cours de son discours, Missy s’est étouffée. “Quand je repense à ma vie”, a-t-elle dit en se mettant à pleurer. Le public l’a applaudie et l’a encouragée et Lil Kim s’est tenue à ses côtés et l’a encouragée à continuer. “J’étais malade. Je ne pouvais même pas tenir un stylo pour écrire. Et c’était tellement dire d’abandonner. Mais comme je suis ici avec vous tous, je vous remercie parce qu’il y a tellement de talent dans cette pièce.” Regardez son discours émotionnel en entier ci-dessous.

.