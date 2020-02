Arrêter les choses.



Internet était dans un état tizzy l’année dernière après que la nouvelle a annoncé que l’actrice et cinéaste Issa Rae avait prévu de réorganiser le film classique de 1996, It It Off. Le thriller du crime de braquage de banque a joué avec Jada Pinkett-Smith, Queen Latifah, Vivica A. Fox et Kimberly Elise, et quand les gens ont entendu qu’une nouvelle version ferait son chemin sur les écrans argentés, tout le monde n’était pas à bord. Surtout pas Vivica.

“C’est un classique, laissez-le tranquille”, a déclaré Vivica à ET Live en novembre. «Il n’y a absolument aucune raison d’essayer de le refaire. Cela a été fait, et nous l’avons si bien fait, que les gens vont absolument le comparer à cela et je pense que c’est elle qui assume une corvée énorme parce que ce film est devenu un classique culte et il vaut mieux laisser certaines choses comme créer votre propre franchise. ” Elle a ajouté: “Si vous voulez faire un nouveau film de filles volant des banques, créez votre propre truc.”

Lors de la promotion de son récent film The Photographwith Entertainment Tonight, Issa a été invitée à parler des rumeurs de remake de Set It Off. Selon l’actrice, elle n’a aucune idée des potins. “Oh, je ne referais jamais un classique”, a déclaré Issa nonchalamment. “Je ne sais pas d’où ça vient.” Lorsque les rumeurs ont commencé, il a été dit qu’Issa était aux premiers stades de développement du remake, de sorte que le contrecoup aurait pu contribuer à l’arrêt. Nous ne le saurons jamais.

