Il ne fait que commencer 2020 et on peut dire que sans aucun doute le phénomène de «l’île aux tentations» nous a donné qui peut être considéré comme le moment de télévision le plus viral de l’année. Le cri crié par l’un des concurrents du format, Christofer Guzmán, connaissant l’infidélité commise par sa petite amie Fani Carbajo avec Rubén, l’un des célibataires de l’île, est devenu une tendance dans les réseaux. Cependant, les spectateurs de l’émission n’ont pas pu voir la pleine réaction du jeune homme à l’aube du 24 janvier, puisqu’il a soudainement quitté le feu de joie, mourant de douleur, et Il a couru vers la plage en criant le nom de son partenaire: “Estefaníaaaaa!”.

Christofer s’effondre au milieu du feu après avoir vu les images de Fani avec Ruben

Dans «Le débat des tentations», Sandra Barneda montre des images inédites de ce qui se passe dans la villa des garçons et dans la villa des filles hors diffusion. Et c’est ce qui s’est passé avec le moment de l’effondrement de Christofer, mourant de douleur et pleurant de façon inconsolable, le télévendeur était assis à côté de ses compagnons de Villa Playa au milieu du chemin “sans savoir où aller”: “C’était” la terre m’avale “, Je ne savais pas où aller. Ce avec quoi nous avons lutté … J’ai besoin de lui parler alors j’ai expliqué pourquoi il l’avait fait “, a expliqué le jeune homme, incapable de retenir les larmes devant la caméra.

Christofer s’est effondré après avoir connu l’infidélité de Fani

Pendant leur séjour dans «L’île des tentations», les garçons ont eu le temps de se forger une belle amitié et n’hésitez pas à être honnête les uns avec les autres quand vous arrivez à la Villa après les incendies, et pour voir les images de vos copines s’amuser ou s’amuser avec l’un des célibataires avec qui elles vivent. A son arrivée sur le bûcher, Christofer a encore sombré dans les vidéos qu’il venait de voir avouer à Gonzalo Montoya: “J’ai mis sa main dans le feu et ne m’a pas brûlé“.

Christofer ou Ruben?

Pour sa part, Fani devra décider entre laisser libre cours à sa passion pour Rubén Sánchez au sein de la Villa Playa ou si au contraire, il veut sauver sa relation de sept ans avec Christofer. Dans l’aperçu de «L’île des tentations», nous voyons comment la jeune femme il demande à Rubén de lui dire exactement ce qu’il ressent pour elle en tenant compte de tout ce qu’il fait sur terre en l’ayant embrassé et couché avec lui. Et bien qu’avec Rubén il entretienne une relation de «tir à la corde», peu importe combien il essaie de supporter la tentation, dans le programme du 28 janvier, Fani sera prêt à faire un autre pas avec lui.

