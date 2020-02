“Je ne savais pas qui il était”

YBN Cordae revient sur son dernier jalon.



Après une apparition aux Grammys 2020 où il était en lice pour deux prix pour ses débuts dans The Lost Boy, YBN Cordae entre dans un rite de passage grand public avec un long métrage dans le nouveau Super Bowl commercial diffusé lors du Big Game dimanche soir.

La marque qui a fait appel à Cordae est Coca-Cola, où il commencera à faire face aux cinéastes Martin Scorcese et Jonah Hill pour la toute nouvelle boisson Coca Cola Energy de la société. Dans une nouvelle interview avec Billboard, cependant, Cordae révèle qu’avant le nouveau projet, son seul point de référence pour Scorcese était une parole de Drake.

“Je ne savais pas qui était Martin Scorsese. Je suis né en 97, mais je l’ai entendu dans une lignée Drake [on “Tuscan Leather”] c’était difficile: “La vie est folle, 40 sur Martin Scorsese / Et je ne changerais rien si tu me payais”. “

Ailleurs dans le chat, Cordae a parlé de ses projets pour l’année à venir, exprimant son intérêt à travailler avec plus d’artistes féminins tout en explorant ses limites à un niveau personnel.

“Restez fidèle à moi-même”, a-t-il déclaré lors de la publication de ses objectifs actuels. “Ce n’est même pas mon objectif. C’est ce que vous devez toujours faire, car à la fin de la journée, lorsque les caméras sont éteintes et que vous éteignez votre téléphone, vous devez vivre avec vous-même, être à l’aise et dormir la nuit avec le les décisions que vous avez prises, donc je suis toujours moi-même sans aucune excuse. Et si vous l’aimez, c’est de la drogue. Sinon, c’est cool aussi.

