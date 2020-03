Lorsque Kris Jenner a qualifié l’affaire qui a mis fin à son premier mariage de «l’un des plus grands regrets» de sa vie, elle le pensait.

Près de 30 ans après son divorce avec le célèbre avocat, Robert Kardashian Sr., Jenner éprouve toujours des remords extrêmes pour avoir causé la chute de leur mariage.

Bien que Jenner ait finalement pu se construire une nouvelle vie pour elle et ses enfants, elle admet que cela n’a pas été facile.

Jenner a récemment parlé de sa séparation de Kardashian

Bien que sa séparation de Kardashian ait été un point extrêmement bas dans la vie de Jenner, elle pense que leur divorce lui a beaucoup appris sur elle-même.

Non seulement cela l’a incitée à grandir et à créer une nouvelle vie pour elle et ses enfants, mais cela lui a aussi appris à ne pas avoir peur de ce que l’avenir nous réserve.

Le momager de 64 ans et Kardashian ont divorcé en 1991 après que l’avocat a appris la liaison de sa femme avec le footballeur Todd Waterman.

Peu de temps après avoir appelé Jenner, Kardashian a coupé toutes ses cartes de crédit et l’a laissée sans argent.

Bien qu’elle ait été forcée d’apprendre à gagner sa vie à nouveau, elle a dû le faire tout en élevant quatre jeunes enfants, ce qu’elle a récemment admis être intimidant au début.

“Je ne savais pas quoi faire. J’avais quatre enfants, j’étais célibataire. Je ne savais pas où j’allais vivre », a-t-elle avoué lors d’une conversation franche avec Diane Von Furstenberg sur son podcast InCharge With DVF le 12 mars.« Je ne savais pas comment j’allais gagner ma vie. C’était la période la plus effrayante pour être aussi jeune. »

Bien que l’idée d’élever seule quatre enfants sans argent ait terrifié Jenner, elle n’a pas laissé cette épreuve l’empêcher d’avancer.

«Je pense que j’avais 32 ans et j’ai eu quatre petits enfants. Mon fils avait peut-être un an et c’était effrayant. J’avais vraiment, vraiment peur », a-t-elle poursuivi. «Je me souviens d’un jour me prendre par mes bootstraps. J’ai une foi profonde en Dieu et j’ai juste commencé à prier pour que Dieu me fortifie, me donne ce pouvoir, me donne la capacité d’être en charge de ma propre vie. C’était mon tour de vraiment grandir. »

La momager a de quoi être fière

Après s’être remise sur pied, Jenner a travaillé sans relâche pour se construire une vie pour elle et ses enfants.

Bien qu’il n’ait pas été facile de jouer le rôle de gagne-pain après des années de soins de Kardashian, Jenner était déterminée à gagner sa vie comme elle l’entendait.

«Pour moi, une telle bonne motivation était la responsabilité de payer vos factures et d’envoyer vos enfants à l’école», a déclaré la star de Keeping Up With the Kardashians à Von Furstenberg. «Je voulais vraiment une certaine éducation pour mes filles et je voulais vraiment un certain style de vie pour moi. Je voulais réussir et faire carrière. »

Jenner a finalement vu son travail acharné et sa détermination porter ses fruits. De la gestion de la carrière de conférencière de Caitlyn Jenner au début de leur mariage à l’ouverture d’une boutique pour enfants en 2004 avec sa fille aînée, Kourtney, la momager reconstruisait sa vie étape par étape.

Ce n’est que lorsqu’elle a présenté l’idée d’une émission de télé-réalité basée sur sa famille que la vie et la carrière de Jenner ont atteint de nouveaux sommets.

En 2007, le E! le réseau câblé a repris Keeping Up with the Kardashians avec Jenner comme producteur exécutif. Cette même année, la série a été diffusée et est devenue l’une des émissions de téléréalité les plus anciennes du pays.

En plus d’être productrice exécutive de KUWTK et de plusieurs spin-offs réussies au cours des 13 dernières années, Jenner a également géré les six entreprises et carrières de ses enfants et a même fondé la société de gestion / production Jenner Communications.

Aujourd’hui, la momager a de nombreuses réalisations à son actif, elle a donc de quoi être fière.

Mais peu importe ce qu’elle a accompli au fil des ans, Jenner ne veut que son souvenir de parent à la fin de la journée.

Voir ce post sur Instagram

Bonne journée internationale de la femme !! Je suis au-delà de la chance d’être entourée de tant de femmes incroyables. Mes filles sont tout pour moi, et je ne pourrais pas être plus fière des femmes qu’elles sont devenues. Des mamans intelligentes, fortes et incroyables pour mes petits-enfants, des femmes qui travaillent dur qui en inspirent tant, dont moi, tous les jours! Cela me fait tellement plaisir de voir mes petits-enfants grandir, et j’ai hâte de voir tout ce qu’ils vont réaliser sachant que rien n’est impossible avec passion et dévouement! À toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, fêtons aujourd’hui !! Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et qui vous deviendrez demain! Ici pour nous, mesdames! #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay

Un post partagé par Kris Jenner (@krisjenner) le 8 mars 2020 à 8h28 PDT

«J’aimerais que les gens me voient comme une mère parce que c’est ma plus grande réussite et ce dont je suis la plus fière», a-t-elle partagé.