“Je ne suis ni macho ni féministe. Je suis une personne”

Josema Yuste crée une pièce de théâtre et ‘Liarla Pardo’ a vu l’occasion parfaite pour approchez la scène pour interviewer le comédien pour lui parler aujourd’hui. Après avoir parlé de nationalismes affirmant qu’il ne comprend pas “comment une personne née en Espagne déteste son pays” et des politiciens, avouant que “avant c’était bien mieux”, Cristina Pardo a posé des questions sur un cas spécifique.

La présentatrice a indiqué qu’Irene Montero, ministre de l’égalité, avait décidé que tous les hauts fonctionnaires seraient des femmes et a demandé à Yuste son avis. “Cursi, très ringard.” Ensuite, il a voulu développer sa réponse: “Nous devrons voir qui est le mieux préparé du programme qui existe en ce moment, qu’il soit masculin ou féminin. C’est celui qui doit avoir le travail. ”

Au moment où Montero a promis la position, a déclaré le Conseil des ministres, quelque chose que Yuste a également trouvé “ringard” et a voulu critiquer le commentaire du ministre: “Non, regardez, c’est le Conseil des ministres, car il y a sans distinction de sexe, je ne sais pas si vous le savez, cela n’a plus d’importance pour vous, quand vous dites «Espagnols», vous voulez dire tout le monde, espagnol et espagnol. Dire «espagnol et espagnol» est ringard. Pour ne pas dire collant. C’est ringard et ridicule. C’est aussi prolonger les discours, ce qui est pénible. ”

“Le féminisme n’est pas ça, tante”

Le comédien critique que “nous avons atteint un niveau très élevé de cursilería et il faut le faire se tourner vers lui” et il continue de s’attaquer au ministre par sa décision de ne compter que sur des femmes dans les postes élevés: “Que comptez-vous avec ça? Prouvez que vous êtes très féministe? Voyons, est-ce que le féminisme n’est pas ça, tante?. C’est autre chose. Au-dessus de la femme et de l’homme, il y a le peuple. ”

En écoutant ces commentaires, Cristina Pardo a voulu en profiter pour demander à Yuste si vous vous êtes déjà reconnu dans le comportement macho. Sa réponse a été la suivante: “Je ne suis ni macho ni féministe. Je suis une personne. Étant une personne, j’ai l’esprit le plus ouvert pour admettre tout type d’être humain. Ayez les conseils que vous avez, quels qu’ils soient, votez qui vous votez … Si je m’en fiche! ”

