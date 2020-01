«Je ne suis pas d’accord avec ça» obtient la première date de Netflix – Drame pour ados surnaturel

HISTOIRES CONNEXES

Netflix a fixé une date de sortie pour I Am Not Okay With This, un drame surnaturel / de passage à l’âge mûr de, à juste titre, de deux producteurs exécutifs de Stranger Things et de The End of the F *** ing World EP / réalisateur Jonathan Entwistle.

Basé sur le roman graphique Charles Forsman et co-créé pour la télévision par Entwistle et Christy Hall, I Am Not Okay With This est décrit comme une histoire d’origine irrévérencieuse qui suit une adolescente (interprétée par Sophia Lillis de Sharp Objects et la franchise de films It ) qui traverse les épreuves et les tribulations du lycée, tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante… et, vous savez, à quelques superpuissances mystérieuses qui commencent tout juste à s’éveiller au plus profond d’elle.

Les sept épisodes d’une demi-heure, filmés à Pittsburgh, sortiront le mercredi 26 février.

En plus de Lillis, le casting de I Am Not Okay With This comprend Wyatt Oleff (également de la franchise It), Sofia Bryant (The Good Wife, The Code), Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) et Richard Ellis (Dois-je le faire?).

