‘Je ne suis pas d’accord avec ça’ Saison 2: Statut de renouvellement de Netflix et date de sortie

La fin choquante de I Am Not Okay with This a laissé les fans en manque, mais Netflix n’a pas encore annoncé le renouvellement de la série. Nous nous attendons à une deuxième saison et nous garderons une trace de toutes les dernières nouvelles et informations pour la saison 2 de I Am Not Okay with This.

I Am Not Okay with This est une série de comédies de passage à l’âge adulte de Netflix basée sur la bande dessinée du même nom de Charles Forsman, l’auteur de The End of the F *** ing World. La série était une petite réunion avec les acteurs Sophia Lillis et Wyatt Oleff réapparaissant à l’écran.

Sydney est une adolescente naviguant dans les épreuves et les tribulations du lycée tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante et à ses superpuissances mystérieuses qui commencent tout juste à s’éveiller profondément en elle.

Je ne suis pas d’accord avec le statut de renouvellement de Netflix pour cette saison 2

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 12/03/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, je ne suis pas d’accord avec cela était disponible pour streaming sur Netflix depuis deux semaines. La série devrait recevoir une deuxième saison grâce à sa réponse positive des critiques et des abonnés.

Officiellement, nous attendons toujours que Netflix prenne une décision sur l’avenir de Je ne suis pas d’accord avec ça, donc une fois que nous en apprendrons plus, vous serez le premier informé.

Est-ce que je ne suis pas d’accord avec ce besoin d’une deuxième saison?

Si la série devait se terminer sur cette finale choquante, plusieurs milliers d’abonnés saisiront les fourches en ligne. Par cela, nous voulons dire que je ne suis pas d’accord avec cela a besoin d’une deuxième saison.

Tout comme Sydney trouvait quelque chose de bien dans sa vie, Brad est venu et a tout foutu en l’air. Lors de la danse du retour, Sydney et Stan ont discuté de leurs sentiments avec l’ancien admettant qu’elle ne voit que Stan comme un ami.

Pendant la danse, Dina a admis qu’elle n’aimait pas le baiser entre elle et Sydney. Tout comme il semblait que le couple était sur le point de s’embrasser au milieu de toute la danse, la cérémonie du retour du roi et de la reine a été interrompue par un Brad enragé. En colère contre Sydney pour son rôle dans sa rupture avec Dina, il avait volé son journal pour se venger.

Moment époustouflant

Brad révèle à l’école que Sydney est amoureuse de Dina, tout en annonçant toutes les insécurités qu’elle ressent pour elle-même et les relations qu’elle entretient avec son entourage. Croyant que Sydney est fou, il n’est qu’à quelques secondes de révéler que Syndey pense qu’elle a des super pouvoirs, seulement pour que sa tête soit explosée.

Le sang recouvre complètement les étudiants, y compris Sydney, d’une manière très carrieenne. Sous le choc, Sydney s’éloigne de la salle de danse, pendant ce temps, Dina regarde le corps de Brad tandis que Stan remarque que le journal de Sydney est hors de vue.

Escaladant une tour de guet dans la forêt, alors que Sydney envisage de s’enfuir et se lamente sur la façon dont son père a dû se sentir, une mystérieuse silhouette est apparue derrière elle déclarant «ils devraient avoir peur».

La maison de papa?

Il est plus que probable que la silhouette ombragée qui est apparue avant Sydney est son père. La saison prochaine, nous pourrions donc voir Sydney apprendre à utiliser ses pouvoirs au lieu de les craindre. Mais avec la déclaration «ils devraient avoir peur», suggère que le père de Sydney peut avoir des motifs néfastes et mortels.

Le journal étant éloigné de Stan, il pourrait tomber entre de mauvaises mains. Dina peut le trouver et découvrir le secret que Brad était à quelques centimètres de révéler, ce qui a conduit Dina à découvrir que Sydney avait des pouvoirs (si elle la croyait) et à blâmer son amie pour la mort de Brad. Il est même possible que Sydney n’ait jamais tué Brad, et c’était son père qui travaillait dans l’ombre.

Il y avait beaucoup à digérer dans le dernier épisode de Je ne suis pas d’accord avec ça, et nous avons hâte d’en voir plus.

Quand arriverait une deuxième saison sur Netflix?

En supposant que je ne suis pas d’accord avec cela est renouvelé dans les mois à venir et que la production devait commencer cette année, nous pourrions voir la deuxième saison tomber Printemps 2021.

Étant donné que la production de la première saison a commencé en juin 2019 et est arrivée fin février, nous pouvons faire l’hypothèse si le tournage devait commencer cet été, nous pourrions voir la saison 2 autour Février-avril 2021.

