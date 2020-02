Je ne suis pas d’accord avec cette bande-annonce avec Sophia Lillis

Netflix a publié la bande-annonce officielle de leur prochaine adaptation en série de Je ne suis pas d’accord avec ça, avec IL alun Sophia Lillis alors qu’elle s’occupe des complications de la croissance tout en essayant de comprendre comment contrôler son nouveau pouvoir. Basée sur le roman graphique du même nom de Charles Forsman, la série fera ses débuts le mercredi 26 février. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Je ne suis pas d’accord avec ça est une histoire d’origine irrévérencieuse qui suit une adolescente nommée Sydney, qui traverse les épreuves et les tribulations du lycée, tout en traitant de la complexité de sa famille, de sa sexualité naissante et de ses superpuissances mystérieuses qui commencent tout juste à s’éveiller profondément en elle. Sydney est décrite comme une fille maladroite et intelligente avec un sens de l’humour sec, plein d’esprit et sardonique. Bien que Sydney se considère comme une moyenne douloureuse, elle en est loin, car elle découvre qu’elle a des pouvoirs télékinétiques qui peuvent s’avérer problématiques.

L’adaptation de la série met en vedette Sophia Lillis (Objets tranchants) comme Sydney et Wyatt Oleff (gardiens de la Galaxie) comme Stanley Barber. Lillis et Oleff ont récemment joué dans It: Chapitre 2 qui a débuté l’année dernière en septembre. La série mettra également en vedette Kathleen Rose Perkins (Épisodes) comme Maggie, Sofia Bryant (La bonne épouse) en tant que Dina, Aidan Wojtak-Hissong (Chute d’eau) comme Liam et Richard Ellis comme Brad Lewis.

Je ne suis pas d’accord avec ça est créé par Jonathan Entwistle (La fin du monde F *** ing) qui sert également de producteur avec Choses étranges producteurs exécutifs Shawn Levy, Dan Cohen et Josh Barry.