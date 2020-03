Je ne suis pas un grand chanteur, mais j’ai une certaine façon de raconter des histoires, a déclaré Kenny Rogers

▲ Kenny Rogers apparaît dans une image de 1978. Il a apporté divers genres musicaux au pays.

Journal La Jornada

Dimanche 22 mars 2020, p. 7

Les anges. La star de la musique country américaine Kenny Rogers, dont la carrière musicale a duré six décennies et a inclus des succès comme The Gambler et Coward of the County, est décédée vendredi soir à 81 ans, a annoncé hier sa famille. Rogers est parti en paix, chez lui. Il est mort de causes naturelles, entouré de ses proches, ont-ils déclaré dans un communiqué.

La famille a indiqué qu’une cérémonie d’adieu intime sera organisée, sans que cette décision soit liée à la situation d’urgence nationale causée par Covid-19, la pandémie qui sévit dans le monde.

Kenny Rogers a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique américaine et ses chansons lui ont valu l’amour des mélomanes et ont touché la vie de millions de personnes à travers le monde, a déclaré son représentant Keith Hagan.

Vous ne savez jamais à quel point vous aimez une personne avant son départ, a déclaré son amie et collaboratrice de longue date, Dolly Parton. J’ai eu tant d’années et de merveilleux moments avec mon ami Kenny, mais au-dessus de la musique et du succès, je l’aimais comme l’homme merveilleux qu’il était, a-t-il ajouté.

La star de country Blake Shelton a pour sa part déclaré: «Je ne peux pas exprimer sur Twitter l’impact que Kenny Rogers, artiste et homme, a eu sur moi. Il était toujours très gentil et amusant. Rest in Peace, Gambler », faisant allusion à sa célèbre chanson.

La chanteuse, également connue dans le monde entier pour des tubes comme Lucille ou Islands in the Stream, a remporté un Grammy à trois reprises et vendu des dizaines de millions de disques dans le monde.

Je ne me suis jamais considéré comme un grand chanteur, mais j’ai une certaine façon de raconter des histoires, a-t-il déclaré à l’Irish Examiner en 2013.

J’ai eu beaucoup de chance de trouver de nombreux grands thèmes avec la force de rester dans les cœurs, a-t-il ajouté.

Je ne suis pas un joueur

Je fais deux types de chansons, a-t-il expliqué à NPR en 2015. Il y a celles qui racontent une histoire et qui ont un sens social, ainsi que les ballades qui disent ce que chaque homme aimerait exprimer et ce que chaque femme aimerait entendre.

L’une de ces ballades est Lady, écrite par Lionel Richie et éditée en 1980, un succès instantané.

L’album Gambler, sorti en 1978, était un énorme succès international qui a recueilli plusieurs disques de platine et était sa piste la plus représentative.

Rogers a joué dans le film The Gambler, basé sur sa chanson. Il aimait plaisanter en disant qu’il n’était pas un bon joueur. “J’ai appris il y a longtemps que je ne peux pas gagner assez d’argent pour m’exciter, mais je peux en perdre assez pour être déprimé, c’est pourquoi je ne joue pas”, a-t-il déclaré en 2015.

Rogers a donné son dernier concert à Nashville, en octobre 2017, où il a partagé la scène avec Dolly Parton pour une présentation finale de Islands in the Stream.

En avril 2018, il a annulé les dernières dates de sa tournée d’adieu en raison de problèmes de santé. Je ne voulais pas retarder ma retraite pour une éternité. J’ai vraiment apprécié cette opportunité de dire au revoir à mes fans au cours des deux dernières années, a-t-il déclaré, ajoutant que je ne pourrais jamais les remercier correctement pour les encouragements et le soutien tout au long de ma carrière.

Né à Houston, au Texas, en 1938, fils d’un menuisier et d’une infirmière, Rogers a commencé sa carrière à la fin des années 1950 et est rapidement entré dans le monde du rockabilly, du jazz et d’autres genres qu’il a ensuite amenés au style country.

Il est devenu une star. Ses succès ont dépassé la liste la plus écoutée 24 fois et remporté six prix de musique country. Il est devenu célèbre grâce à ses duos avec Dolly Parton, ainsi qu’à ses apparitions dans certains films et émissions de télévision, comme The Muppet Show.

Ses ballades mélodieuses et ses nombreuses tournées font de lui un artiste apprécié du grand public, qui se rend également à ses réinterprétations des chansons classiques de Noël.

