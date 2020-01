Stedman et Oprah ont ignoré tout le mariage.



Oprah Winfrey a essentiellement été avec un seul homme pendant la majeure partie de sa carrière et c’est exactement ce que vous avez deviné, Stedman Graham. L’animateur de télévision acclamé de 65 ans est avec l’homme d’affaires depuis 1986 et bien qu’ils ne soient pas officiellement mariés, Stedman a proposé une fois et Oprah a maintenant expliqué pourquoi ils ne sont jamais arrivés dans l’allée.

“En 1993, juste après avoir dit oui à sa proposition, j’avais des doutes. J’ai réalisé que je ne voulais pas vraiment de mariage. Je voulais qu’on me le demande”, a expliqué Oprah dans son magazine éponyme pour le reportage du mois prochain. «Je voulais savoir qu’il sentait que j’étais digne d’être sa missus, mais je ne voulais pas des sacrifices, des compromis, de l’engagement au quotidien pour faire fonctionner un mariage. Ma vie avec le spectacle était ma priorité, et nous le savions tous les deux. “

Oprah a expliqué comment elle et Stedman étaient d’accord pour dire que s’ils se mariaient, leur relation et leur “partenariat spirituel” n’auraient pas duré. “Je pensais qu’il était assez gentil, mais je n’étais pas si impressionnée”, a-t-elle déclaré à propos de leur premier rendez-vous. “Il était poli, oui, et gentil. Le genre de gars qui est assis avec un ami malade. Grand et beau, bien sûr. Mais en fait trop beau, pensais-je, pour m’intéresser à moi. J’ai pensé qu’il devait être un joueur.” Tous mes producteurs aussi. Ils m’ont averti de ne pas m’impliquer avec ce type de Stedman. “

Des années plus tard, ils vont toujours fort selon leurs propres conditions.

