“Je ne voulais pas dessiner un héros depuis le début parce que je pensais que c’était un Américain”

Le mardi 14 janvier, Antena 3 a présenté sa première série 2020 avec Daniel Grao comme protagoniste. Il s’agit de «Lost», un thriller émotionnel dans lequel, face à la recherche désespérée d’une fille, un père se rend en Colombie pour s’infiltrer dans la prison et ainsi approcher la vérité. Nous avons discuté avec l’acteur pour nous dire ce qui est spécial dans ce projet et expliquer comment il a été record dans des endroits aussi différents que la Colombie et Valence, capturant également deux étapes aussi éloignées du même personnage. Grao nous parle également du tournage de ‘HIT’, son prochain projet en tant que protagoniste de la télévision espagnole.

Daniel Grao, avec Carolina Lapausa et Verónica Velásques, dans ‘Lost’

Enfin, cette série a été publiée et nous savons que vous vouliez vraiment voir la lumière.

Cela a été très intense pour moi et j’espère que vous aimez le travail.

À partir du troisième chapitre, il y a des cadres que vous ne reconnaissez pas a priori, mais ensuite toutes les pièces vont s’emboîter

Qu’est-ce que «Lost» a pour surprendre un spectateur qui a déjà vu de nombreuses séries de disparitions?

Tant de choses sont faites que je n’aime pas non plus concourir. Je crois qu’une partie importante est l’endroit où il est tourné. Il n’aurait pas été possible de le faire dans un décor, puis d’entrer dans une prison colombienne avec tout ce casting et cette figuration super professionnalisée. J’ai halluciné, car ils sont non seulement volumineux, mais ils doivent aussi agir et ils m’ont beaucoup aidé à me sentir comme un personnage comme un poisson hors de l’eau.

Cela commence beaucoup comme un thriller, et cela le maintient tout au long de la saison, mais toute la question dramatique est également très importante. Le noyau est cette prison, mais la série s’ouvre beaucoup du troisième chapitre à des cadres qui a priori ne reconnaissent pas qu’ils ont beaucoup à voir avec l’intrigue initiale, mais néanmoins toutes les pièces vont s’emboîter. En ce sens, il sera surprenant de voir à quel point tous les personnages sont liés, plus que ce qu’il semble au début.

J’ai ressenti un certain parallèle avec mon personnage à Bogotá: vous êtes de l’autre côté de la flaque d’eau, avec d’autres personnes, une autre culture, une zone que je ne connais pas avec un certain danger …

Vous avez commenté le thème des scénarios et dans presque toutes les séries vous misez beaucoup sur les vrais. Qu’est-ce qui amène un acteur à oublier la pierre de carton?

Ça aide beaucoup. Tout ce qui doit vous permettre de devenir réalité, un acteur aide beaucoup. C’est dur, mais le simple fait d’être à quatre mois de votre maison vous souffre par contre mais ça aide beaucoup car au final vous êtes seul. Il y a un certain parallélisme: vous êtes de l’autre côté de la flaque, avec un autre horaire, d’autres personnes, une autre culture, une zone que je ne connais pas avec un certain danger … Et en ce sens, pour moi, à cause du personnage que je devais raconter, il y avait beaucoup parallélisme

Quelles différences y a-t-il eu dans le tournage en termes de séquences de Bogotá et celles d’Espagne?

Il est très difficile d’enregistrer quelque chose chronologiquement et plusieurs fois vous essayez de faire quelque chose même avec l’aspect physique. Par exemple, de Valence à la Colombie j’ai perdu environ 7 kilos et j’ai pu le faire car au début on faisait tous les flashbacks à Valence, l’équipe est allée en Colombie et nous un mois plus tard, et là on a déjà enregistré tout le présent de la série. Cela vous permet donc de jouer avec le look. En dehors de cela, c’est très différent parce que, par exemple, les flashbacks ont une lumière qui n’a rien à voir avec ce qu’il y a quand nous entrons au cœur du problème qu’est Bogotá.

Antonio (Daniel Grao), dans les flashbacks d’il y a 10 ans et dans le présent, dans ‘Lost’

Je n’ai pas voulu dessiner un héros depuis le début car il me semble un Américain en projet: “On sait déjà que cela survivra à tout”

Deux saisons éloignées se jouent pendant environ 10 ans. Dites-nous à quoi ressemble Antonio et comment il change dans ces deux moments de sa vie.

Il y a un Antonio beaucoup plus brillant dans la première partie, à Valence. J’étais intéressé à dire à un gars normal, c’est-à-dire le fait qu’il est dans cette prison et qu’il ira où il va pour atteindre son objectif, vu de l’extérieur, ce qui en fait un type presque héroïque, de ce courage de père . Mais j’étais très intéressé à le raconter par un mécanicien valencien régulier, et je voulais compter fortement sur la peur, comme trait. C’est par peur qu’il agit et, passant par là où il parcourt la série, il se voit dans des contextes qu’il n’aurait pas imaginés dans sa vie. Et cela le renforce et que nous pourrions appeler héroïque, mais il ne voulait pas dessiner un héros depuis le début car il me semble un Américain en projet: “Nous savons déjà que cela survivra à tout.”

Mieux vaut dire comment la situation elle-même l’a rendu fort.

Bien sûr, je voulais raconter la fragilité et comment tout le rend fort, mais surtout parce qu’il a un objectif très clair qui est celui qui l’émeut et pour lequel il pourrait être disposé à mourir à un moment donné.

Nous avons tiré deux finales et je ne sais pas très bien ce qui va se passer

Est-ce une série de saison unique? Et sinon, le terrain principal sera-t-il fermé à la fin de cette première saison?

C’est un grand mystère, car nous avons tiré deux finales et je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Ce que je peux vous dire, c’est que le cœur de la série se ferme. En ce sens, il ne laissera pas le spectateur suspendu et n’attend rien.

Comment s’est passé le travail avec tes camarades de classe Carolina Lapausa dans les flashbacks et avec Adriana Paz dans le présent?

Très différent car ils étaient aussi dans le temps. En tant qu’acteur, ayant passé quatre mois en Colombie, j’ai beaucoup bougé; Ce fut un projet très intense. Alors maintenant, quand je regarde en arrière et que je vais à Valence, c’était avant, parce que je me vois beaucoup plus naïf: vous ne savez pas ce qui vous attend. D’une certaine manière, c’est dans le personnage et dans la relation avec elle (Carolina Lapausa). Dans cette partie, c’est là qu’ils vivent le drame, mais juste avant cela, nous disons également comment ce couple excité est et qu’il veut que tout se passe bien. Nous, en quelque sorte, étions à ce moment-là, que nous avions tout le tournage à venir, surtout moi que j’ai encore tout le voyage et la prison.

Lorsque nous avons déménagé en Colombie, c’est lorsque le personnage d’Adriana Paz apparaît et avec elle, la vérité est que nous sommes devenus frères. Nous avions une connexion immédiate depuis le début, nous nous comprenions très bien au travail et au niveau vital. Il y a beaucoup d’amour depuis lors. J’ai été très bien entouré par eux, mais aussi par toute l’équipe colombienne, qui a une façon de travailler que j’aimais beaucoup. Ils sont très méthodiques et ont beaucoup de respect, ils ne tressaillent pas, ils ne stressent pas … et qu’en Espagne c’est le cas.

Dans la série de 70 minutes, il y avait des choses qui devaient s’étirer pour une question de public et cela est préjudiciable au rythme

Que pensez-vous, en tant qu’acteur et spectateur, que de nombreuses séries espagnoles ont réduit la durée des chapitres?

Cela me semble un succès. Il est vrai que tout doit être dit en son temps. Si quelque chose a besoin de plus de temps et que l’histoire le subit … Mais je pense généralement que la fiction gagne souvent lorsqu’elle est un peu plus courte dans le temps. La série en Espagne de 70 ou 75 minutes, et je le sais de première main, il y avait des choses qui devaient s’étirer pour une question d’horaires, de publics et d’autres, et cela est préjudiciable au rythme et à la fin, vous devez manger le spectateur. Même dans «Lost», des premiers assemblages que j’ai vu ce qui sera diffusé, il est plus synthétisé et plus pertinent.

Daniel Grao, protagoniste de ‘HIT’, avec plusieurs étudiants de la série

Vous épissez des séries télévisées depuis un certain temps et maintenant vous avez commencé les enregistrements de ‘HIT’. Comment est le tournage?

“ HIT ” est pour moi un nouvel air, car même si j’ai la chance et la décision de faire de bons, de mauvais personnages réguliers parce que j’aime changer et faire des choses différentes, mais ils ont toujours en commun une certaine gravité, une intensité émotionnelle. Et ‘HIT’, sans être comique, est un personnage qui me permet parfois de clowner, a quelque chose de coquin, a même quelque chose d’enfantin, est capricieux … Il a aussi son fond et ses mouvements, mais de manière expressive il a plus de lumière , plus ludique, et j’aime beaucoup ça.

‘HIT’ serait plus comme ‘Big Brother’ que ‘Merlí’

Lorsque ce projet a été annoncé, il était très comparable à «Merlí».

Il n’y a rien à voir. Je comprends qu’il y a des parallèles très forts, comme un enseignant, une école … Mais sur la base du fait que Merlí était professeur de philosophie, les élèves étaient plus âgés, les conflits étaient autres, nous avons parlé de bonnes personnes avec leurs conflits émotionnels … Ici, cela ressemblerait plus à «Big Brother» qu’à «Merlí». Voici des gens de la 4e ESO et plus précisément dans un institut où il y a 9 vandales qui brûlent des voitures, circulent avec des drogues, que l’on enregistre des partenaires avec des comportements sexuels et les fait chanter, et se retrouve vraiment dans des problèmes complexes.

Nous avions deux vrais acteurs porno dans ‘HIT’ pour expliquer les différences entre la pornographie et la vraie sexualité

Ce qui est frappant, c’est que TVE s’est engagé dans une série qui critique le système éducatif espagnol.

Eh bien, j’hallucine. Non seulement parce qu’ils ont misé sur cette critique, mais vraiment, quand ils m’ont dit, j’ai pensé: “Quelle belle façon de parler de tant de sujets intéressants.” Le lien est que les jeunes voient ou non de la pornographie dans laquelle ils libèrent plus tard ou non des troupeaux, la consommation de drogue, l’automutilation … Je pensais qu’il parlait de sujets très intéressants et la question était de savoir comment il les aborderait. Ils sont gratuits et sans aucun filtre, même dans la langue. L’autre jour, nous avons eu deux vrais acteurs du porno parce que HIT les prend pour expliquer les différences entre la pornographie et la vraie sexualité, et comment c’est très bien si vous aimez vous masturber avec du porno, mais ce n’est pas nécessairement la vraie vie.

