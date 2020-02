Je n’en peux plus! La fille de José José explose de colère contre son soi-disant «demi-frère»

Non seulement dans la famille du chanteur décédé il y a de la tristesse, il y a aussi de grands conflits à propos d’enfants présumés illégitimes, une folie totale!

18 février 2020

Après la mort soudaine et tragique de l’auteur-compositeur-interprète José José, le chaos a éclaté au sujet de la famille renommée, le testament n’a même pas été lu et des tiers protestent contre ce qui est censé leur appartenir. Quelle tension!

Il y a quelque temps, Brayan Fanier Álvarez, également connu sous le nom Manuel Jose, un jeune homme qui prétendait publiquement être le fils illégitime de la connaissance José José Quand il était vivant, la nouvelle est devenue si connue que tous deux ont subi un test ADN, qui était négatif.

Mais il semble que pour Brayan les tests n’étaient pas suffisants, car il insiste sur le fait que son lien de sang avec la famille est réel.

Marysol Sosa, fille du célèbre José José a clarifié quelques points à son “supposé demi-frère”:

José José et Marysol Sosa

“Je veux vous demander de la manière la plus attentive d’arrêter de généraliser toutes sortes de commentaires que vous êtes venus faire, en particulier avec la presse depuis votre arrivée au Mexique. Je crois du fond du cœur que vous êtes la personne la moins indiquée pour venir vous questionner sur le passé. de la famille que José José a ici … “.

“Par-dessus tout, je veux que vous sachiez que moi, Brayan, j’ai grandi avec mon père, j’ai rencontré mon père, et j’ai parlé de votre sujet avec mon père et le seul que je dois croire et je le croirai pour le reste de mes jours est à mon père, à ce que tu étais dans sa vie. Je te demande de cesser de discréditer les mots, le temps et l’attention qu’un homme bon t’a donné et que surtout aujourd’hui il n’a plus la capacité de répondre. pour ton temps Bryan Álvarez. “

.