Bien que “ Game of Thrones ” soit de l’histoire, son univers est toujours vivant, du moins dans l’esprit de George R.R. Martin, qui, au désespoir des fans des intrigues de Westeros, ne met toujours pas fin au sixième livre de la saga “Song of Ice and Fire”. Cependant, le coronavirus est devenu un allié inattendu pour les fans de la franchise, puisque l’auteur s’est révélé plongé dans l’écriture de “Vents d’hiver” devant l’impossibilité de quitter sa maison.

George R.R. Martin à la première de «Game of Thrones»

Dans un article sur son blog personnel, Martin a réfléchi sur les sacrifices que, en tant qu’entrepreneur, il a dû effectuer avant la pandémie qui sévit dans le monde. À l’heure actuelle, elle a temporairement fermé des entreprises telles que son cinéma et d’autres entités telles que la fondation à but non lucratif Stagecoach. Concernant son état personnel, le romancier a souhaité envoyer un message de calme à ses nombreux fans: “Je suis conscient que je fais partie de la population vulnérable, en raison de mon âge et de ma condition physique. Mais pour l’instant je me sens bien, et nous prenons toutes les précautions. “

“Je suis seul dans un endroit isolé et reculé, assisté par un membre de mon équipe, et je ne vais pas à la ville ou rencontrer personne “, dit Martin, qui ajoute à ce qu’il consacre cette abondance de temps libre:” La vérité, Je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, j’écris tous les jours. Les choses semblent sinistres dans les Sept Royaumes, mais peut-être pas aussi sinistres qu’en réalité.

Retour TV

La dernière saison controversée de «Game of Thrones» ne sera pas la dernière que nous voyons de Westeros à la télévision, comme HBO travaille déjà sur «House of the Dragon», une préquelle centrée sur la maison Targaryen. Martin fait partie de l’équipe créative de ce projet, dont la sortie est prévue pour le moment en 2022, bien qu’en ce moment, l’auteur se préoccupe davantage de la situation qui affecte le monde réel: “En regardant les nouvelles, je ne peux m’empêcher de sentir que nous sommes dans un roman de science-fictionmais pas le genre de roman dans lequel j’aurais aimé vivre quand j’étais petit. “

