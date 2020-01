* En préparation

Dans la nuit du jeudi 23 janvier, Telecinco a publié un nouvel épisode de “ L’île des tentations ”, dans lequel Monica Naranjo a offert aux deux groupes de participants la possibilité de se passer d’un des célibataires à la poursuite de quelqu’un de nouveau. Alors que les filles ont décidé de garder le groupe inchangé, les garçons ont choisi d’expulser Rochu, ce qui a donné lieu à son remplacement par Lourdes, un mannequin du Guatemala.

Rochu, troisième expulsé de «L’île des tentations», remplacé par Lourdes

“Nous sommes venus nous tester, s’il y a quelqu’un dans la maison qui ne nous remplit plus, nous préférons que quelqu’un de nouveau vienne”, a avoué Gonzalo Montoya, avant d’annoncer Rochu comme la célibataire choisie pour quitter la ville. “Je pense que je peux être un danger à cause de mon attitude, je vais très droit et ça fait peur aux hommes”, a déclaré ce qui précède devant les caméras, après avoir admis à ses compagnons et aux cinq participants de la réalité que “je m’y attendais”. “Je continuerai à chercher l’amour parce que je n’abandonne jamais”, a déclaré le barcelonais, reconnaissant envers les personnes présentes pour l’expérience, avant de dire au revoir.

