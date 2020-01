‘Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson’ Saison 2: renouvelé et le tournage devrait commencer en février

Les comédies sur Netflix ont été très touchées et manquent particulièrement les comédies de croquis. Frappant souvent trop loin de la marque, cela devient quelque chose de spécial quand une série de comédie résonne si bien auprès du public. Frapper une bulle et devenir l’un des titres de comédie les plus amusants de Netflix à ce jour, les fans de I Think You should Leave avec Tim Robinson seront ravis d’apprendre que la série reviendra pour la saison 2, et le tournage devrait commencer en février 2020.

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson est une série de sketchs comiques originale de Netflix créée par Tim Robinson et Zach Kanin. Le tiers de The Lonely Island Akiva Schaffer a été codirigé. Les trois membres du trio comique ont également été producteurs exécutifs de la série. Netflix a vraiment frappé l’or avec la série, certains déclarant que le croquis est l’un des meilleurs vus depuis très longtemps.

Je pense que vous devriez partir avec le statut de renouvellement Netflix de la saison 2 de Tim Robinson

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 30/01/2020)

La nouvelle du renouvellement est arrivée en juin 2019, laissant de nombreux fans impatients de voir ce qui est en magasin pour la deuxième saison.

L’émission a fait un travail fantastique pour impressionner les abonnés et les critiques. Actuellement, sur Rotten Tomatoes, le Netflix Original a une note fraîche de 91%.

Quelle a été la réaction des abonnés à Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson?

Pas difficile de voir combien je pense que vous devriez laisser avec Tim Robinson a résonné auprès des abonnés!

JE PENSE QUE VOUS DEVEZ LAISSER AVEC TIM ROBINSON sur Netflix est génial, mais le croquis de hot dog dans l’épisode 5 est sublime. Transcendant. Surclasse le soleil. Devrait être enseigné dans les écoles. Guérit le rachitisme.

– Glen Weldon (@ghweldon) 24 avril 2019

J’ai déjà regardé “Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson” (Netflix) à trois reprises. C’est l’une des choses les plus drôles que j’ai jamais vues, donc si vous n’avez pas encore regardé, vous êtes un idiot.

– Feitelberg (@FeitsBarstool) 28 avril 2019

Netflix devrait changer son algorithme afin que, peu importe ce que vous sélectionnez, la seule chose qu’il joue soit «Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson»

– Asher Perlman (@asherperlman) 23 avril 2019

Quel est le statut de production de I Think You Should Leave with Tim Robinson season 2?

État signalé: tournage prévu en février 2020

Selon Production Weekly, la deuxième saison de I Think You Should Leave avec Tim Robinson devrait commencer en février. Les dates de tournage officielles n’ont pas encore été fournies, nous supposons donc que cela peut changer.

Nous espérons en savoir plus bientôt.

Je pense que vous devriez partir avec Tim Robinson Saison 2 Netflix Date de sortie

Si le tournage commence en février, nous pouvons nous attendre à une date de sortie plus tard cette année.

Tous les épisodes sont courts et il n’y a eu que 6 épisodes dans la première saison, donc nous ne pensons pas que la production de la deuxième saison soit trop importante. Une fois que nous aurons la pleine confirmation que le tournage a commencé, nous pouvons nous attendre à voir une date de sortie d’été ou d’automne.

Date de sortie potentielle: été / automne 2020

