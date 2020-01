“Je regrette d’avoir blessé Christofer”

Fani Carbajo est devenu l’un des protagonistes incontestés de «L’île des tentations». La jeune femme est entrée dans le programme avec Christofer Guzmán, son partenaire pendant sept ans, mais est vite tombée dans la tentation, qui s’appelle Rubén Sánchez. Ce triangle amoureux a provoqué des impressions de toutes sortes, de ceux qui soutiennent cela sont devenus réalité pour cela, à ceux qui croient que la fille a été très irrespectueuse envers son petit ami.

Fani, dans la section réseaux de «L’île des tentations»

Par-dessus tout, Fani a voulu parler de la section réseau du programme. Là, elle a répondu à quelques questions des adeptes, pour qui elle a avoué être désolée “d’avoir fait tant de mal à Christofer”. Qu’il regrette ou non d’avoir participé au programme, la jeune femme a douté. “Comme tout, il a ses bonnes et ses mauvaises choses“, pensa-t-il, en partant en l’air s’il voulait répéter l’expérience:” Oui et non. Une fois que vous l’avez vécu et que vous savez des choses … C’est très compliqué “, a-t-il dit.

Cependant, le participant a voulu préciser que Christofer n’est pas allé à «L’île des tentations» liée par elle, mais c’était une décision consensuelle entre les deux. Elle avoue qu’il est vrai qu’elle a eu l’initiative de partir, mais, comme elle le souligne, “il n’a jamais dit non”. Parallèlement à cette nuance, la jeune femme explique que pour éviter plus de mauvaises boissons, elle ne lit plus les réseaux. “Les gens sont trop durs“il regrette.

Votre relation avec les autres participants

Le cinquième programme de «L’île des tentations» a été marqué à part le fameux moment de «Estefaníaaaaa! pour le premier combat entre les filles, notamment entre Fani, Andrea et Fiama. La chose est restée un peu tendue dans l’émission, mais il semble que la colère soit restée dans la maison, puisque la jeune femme a expliqué que votre relation avec tout le monde est exceptionnelle et qu’aujourd’hui, ils restent généralement pour faire des plans ensemble. En fait, il avoue que s’il devait garder le meilleur de l’expérience, ce serait les moments avec ses compagnons.

