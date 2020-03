“Je rêve d’être l’un des meilleurs chanteurs du monde”

Jésus Gabriel est le vainqueur de la deuxième édition de ‘Prodigios’, dont le gala final a été diffusé sur La 1 le samedi 14 mars. Le public du Centre Culturel Miguel Delibes de Valladolid, par vote électronique, a préféré la jeune parolière à la violoniste Ana Molina, dans la catégorie instrumentale, et la danseuse Adriana Puértolas, sous forme de danse, lui accordant le prix de 20000 euros. À seulement 11 ans, Il a montré un charisme particulier et une voix magnifique qui présagent une belle carrière musicale..

Surnommé “Luciano Pavarotti Caribbean”Compte tenu de son passé vénézuélien, il a convaincu le jury gala après gala, appliquant ses conseils, améliorant les performances après les performances et des participants passionnants avec des sujets pertinents tels que “Una furtiva lacrima” ou “O sole mio”. Ainhoa ​​Arteta, la soprano et membre du jury des talents de la catégorie chant, a opté pour Jesús Gabriel pour sa “voix innée, sa sagesse et son respect de la vie”. Nous parlons à la jeune promesse de la musique pour nous dire comment vous sentez-vous après être devenu “Prodige de l’année”, quelle a été votre expérience dans le programme produit par Shine Iberia et quels nouveaux projets vous attendent.

Jesús Gabriel remporte la deuxième édition de «Prodigios»

Je ne m’attendais pas à devenir le gagnant de ‘Prodigies’

Tout d’abord, comment vous sentez-vous après avoir remporté la deuxième édition de ‘Prodigios’ avec le haut niveau qu’il y avait?

La vérité est que je ne m’y attendais pas. Parce que tous mes collègues étaient des professeurs, de grands musiciens. Très bons chanteurs et que dire des danseurs. Quand ils ont fait les figures et les sauts, je me sentais comme un autre monde. Quand ils ont dit que j’étais le vainqueur, j’étais super content. Il y avait beaucoup d’émotions en même temps et c’est pourquoi j’ai commencé à pleurer. J’ai remercié ma mère car elle m’a toujours donné des conseils pendant le programme. Il m’a dit de ne pas oublier de respirer, ce vibrato l’a rendu naturel … En tant que bon professeur qu’elle est. Sans elle, je ne serais pas arrivée aussi loin.

Lequel de vos coéquipiers avez-vous vu comme gagnant si ce n’était pas vous?

La vérité est que j’ai vu tout le monde comme des gagnants. Car, par le simple fait d’être arrivé sur scène, nous aurions tous dû gagner. Le jour de la finale j’étais assez nerveux car il allait être décidé qui était le “Prodige de l’année”. Mais au fond, je savais que, quel qu’il soit, nous le méritions tous, car nous sommes de vraies machines.

Le programme «Prodigios» était déjà entièrement enregistré lorsqu’il a commencé à être diffusé. Comment était-ce d’avoir à garder le secret que vous étiez le gagnant?

La vérité est qu’au début, c’était un peu difficile pour moi de garder le secret. Mes camarades de classe m’ont toujours demandé qui était le vainqueur et j’étais très dur. Je ne l’ai jamais dit. Et quand on a finalement appris que j’étais le “Prodige de l’année”, j’ai cessé de ressentir cette pression. Mais à aucun moment cela ne m’a échappé.

Jesús Gabriel avec le reste des finalistes de ‘Prodigios’

Comment le fait d’être quelqu’un que vous connaissez a changé votre vie? Que vous disent-ils à l’école et dans la rue?

Eh bien, cette semaine, je n’ai pas pu sortir à cause du coronavirus. Mais avant que l’on sache que j’étais le vainqueur, après le premier gala, tout le monde savait que j’avais été à la télévision. C’était vraiment sympa. Tous mes collègues et mes professeurs étaient contents car je suis apparu à la télévision. Parfois, je descendais la rue et ils m’arrêtaient pour me demander si j’étais le garçon qui avait chanté à La 1. J’ai répondu oui et ils étaient très heureux.

Mon grand-père m’a dit que je serais un grand chanteur

En finale, vous avez choisi “Torna a Surriento” pour la première représentation et “O sole mio” pour la seconde. D’où vient cette tendance aux thèmes napolitains?

Mon grand-père aimait la ville de Naples. Et de là vient mon goût pour la musique napolitaine. Il m’a toujours dit que j’allais être un grand chanteur un jour, parce que parfois il m’écoutait chanter. En fait, en plus d’investir les 20 000 euros du prix dans ma formation musicale, nous voulons aussi donner une partie à la recherche et au traitement des personnes atteintes de cancer. Mon grand-père en est mort et je ne veux pas que cette situation se répète. Parce que ça m’a beaucoup affecté. Mais ayant ses “mini journaux intimes”, qui est l’un de mes objets chanceux avec mon mouchoir et mon plâtre, je sens qu’il est toujours à mes côtés.

Luciano Pavarotti a ce charisme et cette humilité que tout artiste devrait avoir

Quel est l’artiste que vous aimeriez le plus ressembler, celui que vous admirez le plus?

Ma référence est Luciano Pavarotti, car il a le charisme et l’humilité que tout artiste devrait avoir. Et, évidemment, parce qu’il a une voix magnifique et chante comme des anges. Les anges sont sûrement heureux quand il est à côté d’eux. Et dans ‘Prodigios’, j’étais aussi très excité de rencontrer Miguel Poveda parce que j’aime vraiment le flamenco et ça pourrait aussi être une autre de mes références.

Vous avez dit que dans “Prodigies”, vous emmèneriez une grande famille et de grands amis. Quelle a été votre relation avec l’équipe et le reste des concurrents dans les coulisses?

On riait toujours derrière les caméras parce que je faisais beaucoup de blagues. Il a raconté des blagues pour briser la glace. Quand nous avons tous répété, nous nous sommes félicités. La production a été très agréable avec nous. Tous les collègues du programme ont formé un groupe et nous continuons à discuter. Nous avons créé ensemble une famille et des amis qui ne seront jamais brisés.

Jesús Gabriel se produit dans la finale de ‘Prodigios’

Les représentations durent environ deux ou trois minutes sur scène, mais combien de travail, d’efforts et d’heures de répétition y a-t-il hors caméra?

En tout, il y avait environ quatre ou cinq fourchettes de répétition et de costumes avant les représentations. Avant d’agir, je pratique souvent les paroles et répète la mélodie. Et puis je commence à m’arrêter au son de chacune des notes. Ensuite, je me concentre principalement sur le jeu, en sachant de quoi parle la chanson et le thème en général. Et enfin, je monte sur scène et commence à chanter.

Ainhoa ​​Arteta m’a donné quelques conseils que je n’oublierai jamais

Comment Ainhoa ​​Arteta, jury de la modalité chant, vous a-t-elle aidé? Qu’en avez-vous appris?

Il m’a donné des conseils que je ne pourrai jamais oublier. Le premier d’entre eux est que mon corps ne vibre pas. Et la seconde qui respecte chacune des notes. Je garderai ces deux choses à l’esprit tout au long de ma carrière. J’ai également appliqué tous les conseils du jury et depuis la fin de ‘Prodigios’, j’ai aussi beaucoup pratiqué avec le piano dans ma maison et j’ai beaucoup chanté avec ma mère, qui est mon professeur.

Quels conseils donneriez-vous aux autres enfants qui envisagent de participer à la prochaine édition de «Prodigios»?

Surtout, je leur dirais de suivre leurs rêves. Je dis toujours qu’un enfant matériellement pauvre devient un enfant intellectuellement riche grâce à la musique et à tout art. Par exemple, s’ils aiment jouer du violon ou de la guitare, laissez-les sauter dedans et démontrer leur talent. Qu’ils ne coupent pas. Je leur dirais de ne pas hésiter à rejoindre le casting de ‘Prodigios’.

Mon rêve est de devenir l’un des meilleurs chanteurs du monde

Et quel est ton rêve?

Mon rêve est de devenir l’un des meilleurs chanteurs du monde. J’adorerais jouer sur les scènes et théâtres les plus importants. J’aimerais aussi être un grand tubiste, car je joue très bien du tuba. J’ai commencé à jouer il y a un an. Je me vois seulement faire quelque chose en rapport avec la musique. J’ai commencé à chanter parce que quelque chose en moi me disait que je devais être musicien. Et comme ma mère travaillait dans les chorales, elle a commencé à m’aider en m’enseignant à la maison. J’ai donc pu me former en tant que chanteur.

Oseriez-vous participer à «Idol Kids» ou «La Voz Kids» après avoir remporté «Prodigies»?

Ces programmes ont une orientation différente. Ils se concentrent davantage sur la musique actuelle, comme le reggaeton, par exemple. Et j’aime plus la musique classique, comme l’opéra. Donc, au début, je ne serais pas encouragé à participer, mais je devrais y penser.

