Je sais que c’est une vraie bande-annonce – / Film

Mark Ruffalo et Mark Ruffalo star dans Je sais que c’est vrai, une nouvelle série limitée HBO réalisée par Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines et Blue Valentine). Adapté du livre de Wally Lamb, l’histoire suit la vie parallèle de frères jumeaux identiques, tous deux joués par Ruffalo. Le casting comprend également Melissa Leo, Imogen Poots, Rosie O’Donnell, et Kathryn Hahn. Regardez la bande-annonce Je sais que c’est vrai ci-dessous.

Je sais que c’est une vraie bande-annonce

Si vous avez déjà voulu doubler le Ruffalo, vous voudrez peut-être consulter Je sais que c’est vrai, une nouvelle série limitée qui arrivera en avril. Basé sur le livre du même nom, l’adaptation trouve Ruffalo tirant le double devoir de «frères jumeaux identiques Dominick et Thomas Birdsey dans une saga familiale qui suit leurs vies parallèles dans une histoire épique de trahison, de sacrifice et de pardon. La série montre Dominick et Thomas à différentes étapes de leur vie, en commençant dans leur présent avec les deux frères approchant le moyen-âge, remplis de flash-back de Dominick à leur jeune âge adulte. “

C’est un synopsis vague puissant, alors voyons quel synopsis a été utilisé pour le livre, d’accord?

Dominick Birdsey, une ménagère de quarante ans vivant à Three Rivers, Connecticut, trouve sa vie tamisée très perturbée lorsque son frère jumeau identique Thomas, un schizophrène paranoïaque, commet un acte choquant d’automutilation. Dominick est obligé de prendre soin de son frère ainsi que d’affronter les sombres secrets et la douleur qu’il a enfouis au plus profond de lui-même – un voyage de l’âme qui l’emmène au-delà de sa ville cols de la Nouvelle-Angleterre vers l’Etna en Sicile, lieu de naissance de son grand-père et homonyme. Se réconciliant avec sa vie et sa lignée, Dominick lutte pour trouver le pardon et finalement se reconstruire au-delà de l’ombre hantée de son jumeau en difficulté.

Tout cela semble prometteur. Ruffalo est un acteur fort, et il sera intéressant de le voir jouer deux rôles. Et je suis également heureux de voir Derek Cianfrance de retour derrière la caméra dans une certaine mesure.

En plus de Ruffalo, I Know This Much is True présente Melissa Leo comme Ma (Concettina Ipolita Tempesta Birdsey), mère de Dominick et Thomas; Rosie O’Donnell en tant que Lisa Sheffer, travailleuse sociale pour l’unité deux du Hatch Forensic Institute; Archie Panjabi comme Dr Patel, le psychologue nouvellement nommé de Thomas; Imogen Poots incarne Joy Hanks, la petite amie de Dominick; John Procaccino comme Ray Birdsey, beau-père de Dominick et Thomas; Rob Huebel comme Leo, le meilleur ami de Dominick; Philip Ettinger comme le jeune adulte Dominick et Thomas Birdsey; Aisling Franciosi comme le jeune Dessa Constantine; Michael Greyeyes comme Ralph Drinkwater, un ancien camarade de classe de la jeunesse de Dominick et Thomas dont la vie se croise une fois de plus avec Dominick; Guillermo Diaz comme sergent Mercado; Marcello Fonte comme Domenico Onofrio Tempesta, le grand-père maternel de Dominick et Thomas de Sicile; Bruce Greenwood en tant que Dr Hume, chef du conseil d’administration du Hatch Forensic Institute; Brian Goodman comme Al, un flic plus âgé; Juliette Lewis comme Nedra Frank, un étudiant diplômé auto-absorbé embauché par Dominick; et Kathryn Hahn comme Dessa Constantine, l’ex-femme de Dominick.

I Know This Much is True premières sur 27 avril.

Articles sympas du Web: