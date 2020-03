Je sais que c’est vrai que la bande-annonce a doublé le Ruffalo

Bande-annonce Je sais que c’est vrai: n’abandonnez pas les gens que vous aimez

HBO a publié la bande-annonce officielle de la prochaine adaptation en série limitée du créateur Derek Cianfrance Je sais que c’est vrai, mettant en vedette Dominick de Mark Ruffalo alors qu’il lutte pour prendre soin de son frère jumeau schizophrène Thomas, qui est également interprété par Ruffalo. Basée sur le roman à succès du même nom de Wally Lamb, la mini-série de six épisodes fera ses débuts le 27 avril. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Écrit, réalisé et réalisé par Derek Cianfrance, Je sais que c’est vrai sera une saga familiale qui suit la vie parallèle des frères jumeaux identiques Dominick et Thomas Birdsey, tous deux joués par le candidat du Golden Globe Mark Ruffalo, dans une histoire épique de trahison, de sacrifice et de pardon dans le contexte de l’Amérique du 20e siècle.

La série limitée mettra également en vedette l’actrice primée aux Oscars, Melissa Leo (Le combattant) en tant que mère des frères jumeaux nommée Concettina Ipolita Tempesta Birdsey et Juliette Lewis, candidate aux Oscars (Camping) en tant que Nedra Frank avec Rosie O’Donnell, lauréate des Emmy Awards (SMILF) comme Lisa Sheffer et Archie Panjabi (La bonne épouse) comme le Dr Patel. Elle mettra également en vedette la candidate nominée aux Emmy Kathryn Hahn (Mme Fletcher) comme Dessa Constantine et Imogen Poots (Roadies) comme Joy Hanks.

Ruffalo tirera le triple devoir en produisant et en jouant dans la série en tant que jumeaux susmentionnés. Lamb produira aux côtés de l’acteur, Ben Browning et Glen Basner de FilmNation Entertainment, et Gregg Feinberg et Anya Epstein. Lynette Howell Taylor et Jamie Patricof co-exécutives produites.

Lamb est l’auteur de six romans à succès: «Je vous y emmène», «Nous sommes de l’eau», «Wishin ‘and Hopin’», «The Hour I First Believed», «I Know This Much Is True», et “Elle est défaite.” Lamb a également édité «Impossible de garder ça pour moi» et «Je m’envolerai».