“Je sentais que je devais le dire”

Lors du gala 3 de «OT 2020», Portu a lancé une évaluation à Samantha dans laquelle le jury a comparé la candidate à Lorena Gómez, gagnante de «OT 5». Quelques mots pour lesquels Portu n’a pas tardé à s’excuser publiquement via Twitter après avoir vu la revue du gala que les garçons avaient faite à l’Académie. Un jour seulement après la publication de la déclaration, Le jury a eu l’occasion de discuter du sujet avec Jordi Cruz, dans le cadre du programme “After Work” de Cadena 100, où il a réitéré ses excuses et son intention de les communiquer personnellement à Samantha.

Portu, lors de l’évaluation de Samantha au Gala 3 de ‘OT 2020’

“J’ai adoré la déclaration et la réponse de tout le monde a été excellente. Vous avez fait la paix avec les réseaux”, a salué Cruz, au début de l’entretien téléphonique. “J’ai senti que je devais le dire et je l’ai dit. Voyons si j’ai la chance de le dire à Samantha.”, A déclaré Portu, après avoir noté que “tout le monde” n’était pas satisfait de ses excuses. Le jury a déclaré que, avant les galas, “nous avons une réunion de production et nous voyons la dernière répétition générale et vous avez une idée de ce que vous allez voir.” “C’est un peu trompeur”, a avoué le juge, car ce que les garçons ont fait pendant la répétition pourrait être très différent de leurs performances lors du gala. “Les informations que nous portons ne sont jamais fiables à 100%”, a ajouté Portu, qui a expliqué que lors de ce gala, les nominations avaient été distribuées lors de la représentation d’Ainhoa ​​Arteta, invitée de la nuit, il faut donc “réfléchir très vite”.

“J’avais déjà parlé de la chanson, de l’énergie à laquelle je m’attendais”, a déclaré le jury, avant de souligner que la performance de Lorena était une “référence proche”, puisqu’il avait été impliqué dans le projet et, en plus, c’était la même chanson jouée sur le même set. “J’ai fait une chose que je comprends mal, c’était de les comparer. Je jure par ma vie que je l’ai fait avec les meilleures intentions”, a avoué Portu, qui a eu l’occasion de voir la revue du gala lors de son voyage par AVE, moment auquel il a réalisé son erreur. “Vous voyez le bilan et vous dites:” huîtres, je me suis trompé “. En effet, il semble que je le compare à un autre artiste”, a admis le juge. Portu a ajouté que “la réaction de Samantha fait mal”, car le candidat a avoué être “triste” au sujet du verdict lors de l’examen du gala, avant de recevoir la compréhension et le soutien de Noemi Galera.

“J’aurais dû être au courant de la situation”

“Bien sûr, vous vous aimez. Vous voyez qu’ils sont dans la larve de leur carrière et vous voyez de la tristesse et bien sûr ça fait mal.”, le jury l’a reconnu lors de l’entretien, où il a déclaré: “Je m’excuserai autant que possible”. “Ce que vous avez fait est très courageux”, a félicité Jordi, auquel Portu était reconnaissant pour sa compréhension, “ce qui ne veut pas dire que je n’ai pas eu de chance”. “J’aurais dû être au courant de la situation”, a expliqué le jury, qui a salué le travail de Samantha, en particulier sa performance avec “Mediterranean” lors du deuxième gala. “C’est l’image de la douceur”, a décrit Portu, après quoi il a déclaré que “Maniac” est “de l’électricité pure, une chanson très bête”. “Bien sûr, je m’attendais à cette énergie. Je défends mon droit de dire qu’ils ne me l’ont pas transmis. Tout le reste, je l’ai mal fait, c’est tout“, a déclaré le juge, avant de conclure en avouant que” je ne veux pas mesurer les mots pour ne pas perdre leur naturel, mais cela me coûtera un peu. “” Nous allons quitter celui-ci “, a promis Portu.

.