“Je serai le connard de l’édition”

Les journées se déroulent au Honduras, et avec lui viennent aussi de nouveaux combats, comme celui publié ce soir, le 8 mars, dans le débat des «Survivants». Tout a commencé par une conversation entre Fani et Ferre, à laquelle la jeune fille a commenté que Rocío demandait toujours à voir s’ils parlaient d’elle. Compte tenu de cela, Cristian a dit à la fille d’Antonio David que “Ivana l’a nommée pour être une fausse, pour des choses qu’elle avait vues. Elle a dit qu’elle avait parlé de toi.”

Rocío explose dans ‘Survivors 2020’

Avant ce commentaire, la petite-fille de Rocío Jurado a affirmé que “je suis surpris parce que si vous êtes collé toute la journée à moi et soudain vous me lâchez ça … À la fin, le trou du cul de l’édition sera Rocío. Quel genre de problème avez-vous à me casser? L’un me trahit en me désignant, un autre me craque, deux autres me rendent la vie impossible … Est-ce “Survivants” ou qu’est-ce que c’est? “

Rocío et Barranco parlent à travers des signes

Mais Rocío Flores n’a pas seulement parlé avec Cristian, mais même s’il leur est interdit de parler à des personnes d’un autre groupe, Albert Barranco a pu faire comprendre à la jeune femme, à travers des signes et des signes, que son compagnon Fani avait beaucoup parlé d’elle avec d’autres concurrents.

Il a lui-même dit à son partenaire Nyno que dans l’autre groupe «ils signifiaient que Fani nous avait tous donné naissance. J’ai dit à Roci qu’il l’avait également quittée. Savoir de quoi ils parlaient pour arriver à la même conclusion que nous être dans un groupe différent. “

