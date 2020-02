“Je suis aussi productrice de ‘The Handmaid’s Tale’ parce que je voyais qu’il était important qu’il y ait une femme”

Elisabeth Moss a visité ‘El hormiguero’ pour la première fois ce mercredi 19 février. Avec le présentateur de l’espace, Pablo Motos, il a parlé de “L’homme invisible”, le film qui a récemment joué et qui sortira en salles en Espagne le 28 février.. Il a également commenté les déclarations de Donald Trump liées à l’avortement et sur la façon dont elle a vécu en étant l’actrice principale de «The Handmaid’s Tale».

Elisabeth Moss dans «La fourmilière»

L’actrice a expliqué à Pablo Motos ce que cela signifiait pour elle de faire partie d’un projet de cette ampleur: “Cela a changé ma vie. Cela a eu un impact énorme. Ce fut un grand défi, mais très enrichissant“Moss a également assuré que l’objectif principal de la série lancée par Hulu n’était pas de montrer uniquement un univers dystopique:” C’était pour que les gens comprennent qui n’est pas de la science-fiction d’un avenir lointain, qui est une fiction spéculative; c’est-à-dire des éléments basés sur l’imagination, mais basés sur les temps actuels. “

La preuve en est donnée par la récente manifestation que Donald Trump, président des États-Unis, a mis en scène contre l’avortement. Le présentateur lui a demandé s’il considérait que les droits conquis par ses ancêtres étaient remis en question. “Les droits sont remis en question et, pire encore, je pense qu’ils sont en très grand danger“répondit – il sans détour.

Protagoniste et producteur exécutif de la série

Pablo Motos était également intéressé par Promotion du producteur exécutif d’Elisabeth Moss, qui a commencé à expliquer les raisons qui l’avaient amenée à accepter ce poste au sein de la hiérarchie: “Je voulais avoir plus de contrôle et de pouvoir, parce que je suis le protagoniste, et parce que je pensais qu’il était important que l’un des producteurs exécutifs soit une femme. Je considère qu’il est essentiel que les acteurs aient une certaine autorité et un certain contrôle. “

La conductrice de l’espace émis par Antena 3 a précisé que l’actrice avait eu un pouvoir de décision tant dans le casting que dans le ton de la série, qu’elle définit comme “sombre mais pas moralisant“Moss a précisé qu’il ne s’agissait pas” de donner des cours aux gens pour assimiler oui ou oui le message. Nous voulons montrer la société et l’humanité telles qu’elles sont, soyez aussi authentique que possible. “

