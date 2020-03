“‘Je suis Betty, la laide’ était difficile mais c’était un cadeau dans ma carrière”

S’il y a un visage né en Colombie qui est sans aucun doute devenu une véritable star mondiale, c’est Ana María Orozco. Tout au long de sa longue carrière, l’actrice a réussi à la télévision, au cinéma et au théâtre, et aujourd’hui, elle joue dans «Perdida», la fiction qu’Antena 3 diffuse tous les mardis aux heures de grande écoute et qu’il a dans son casting d’importants visages d’interprétation tels que Daniel Grao, Carolina Lapausa, Melanie Olivares et Flaco Solórzano, entre autres. Orozco “revient” dans notre pays comme cela plusieurs années après avoir détruit avec “Yo soy Betty, la fea”, le feuilleton à succès dans lequel elle a joué et qui a sans aucun doute fait le tour du monde, devenant un véritable phénomène social.

FormulaTV a pu discuter avec l’interprète pour faire le point sur sa longue carrière dans le monde du petit écran. Orozco se souvient de la façon dont il a vécu le phénomène qui à son époque supposait “ Yo soy Betty, le fea ”, raconte les secrets du tournage de la fiction à succès et révèle ce que cela a été de retrouver des années plus tard dans la comédie musicale basée sur la série qui a triomphé en Amérique centrale . En outre, analyser avec nous tout ce qui entoure Milena, le personnage qu’elle incarne dans ‘Lost’. L’interprète nous donne les clés de la grande finale de la série et raconte comment le tournage de cette fiction espagnole a été, la majorité de l’intrigue se déroule dans sa Colombie natale.

Ana Maria Orozco

Comment regardez-vous la diffusion de «Perdida» en Espagne depuis l’Argentine?

Je suis un peu loin, déconnecté et je le découvre en ligne. La série ne peut pas être vue ici dans la région, mais de toute façon je vois toujours une scène qui me vient par Internet ou que les fans qui suivent la série me passent. Tout d’abord, ce fut un travail super exigeant, mais il m’a aussi rempli de satisfaction, car c’est un travail dans lequel nous mettons vraiment beaucoup de passion et de travail et je pense que cela se voit dans le résultat. On voit que la série se passe très bien, elle est de très bonne qualité et je sais qu’elle a eu un très bon accueil et cela me fait très plaisir, car elle le mérite vraiment. Il s’agit d’une production importante et importante.

Comment avez-vous obtenu le rôle de Milena dans «Perdida»?

L’année dernière, en janvier ou février, ils m’ont contacté et ont commencé à me parler du projet et du personnage. Nous avons commencé à parler et une fois qu’ils ont spécifié leurs dates en Colombie, cela a coïncidé que j’enregistrais une œuvre dans le pays, j’ai donc pu rencontrer les producteurs et le PDG, avec Juanma Manzanares, avec Iñaki Peñafiel, avec Alberto Carulo … Ils m’ont dit et j’étais très intéressé, j’étais excité, nous avons fait des tests de maquillage et de garde-robe … Tout se passait de manière très organique.

Il est curieux qu’une série enregistrée presque entièrement en Colombie soit vraiment une production espagnole.

Oui, cela a beaucoup attiré mon attention et j’ai adoré le pari qu’ils faisaient, le risque aussi. Ils jouent des chansons qui avaient déjà été racontées, mais la façon de le dire était différente. Un look différent, avec un traitement standard différent, également au niveau de l’action. Je l’ai trouvé super intéressant et c’est un projet pour lequel j’ai une affection particulière. J’espère que nous continuerons.

‘Lost’ est un projet auquel j’ai une affection particulière

Comment avez-vous préparé un personnage aussi complexe que celui de Milena?

C’est un personnage très complexe et nous y avons travaillé petit à petit. Nous étions très clairs sur la ligne qu’il suivait mais aussi sur la façon dont il nous a surpris. Chacun des réalisateurs – Iñaki Peñafiel, qui est le directeur général, et les autres réalisateurs, Rafa Montesinos et David Ulloa – avaient leur propre vision du personnage et c’était donc un travail sur la façon de combiner ces trois visions plus la mienne, que j’ai Je me sentais … Nous avons toujours parlé avec la productrice, Juanma Manzaneros. On a vu dans chaque scène et dans chaque chapitre que le personnage allait avoir un crescendo et plus a été découvert sur la vie de Milena: sur son histoire, son passé, sa douleur, ce qui peut être … Tout qui grandit jusqu’au dernier chapitre. L’étendue de sa douleur et de sa vengeance. C’était une recherche, nous l’avons trouvée et nous avons été surpris. C’était un travail très exigeant, vraiment l’un des plus difficiles que j’ai jamais fait, mais en même temps très satisfaisant car c’est un très gros défi.

En tant que mère, avez-vous eu du mal à jouer une mère qui perd sa fille et qui doit désespérément se battre pour la retrouver?

Oui, terrible. C’est un thème sur lequel j’ai déjà travaillé dans d’autres séries dans lesquelles j’ai vécu des situations similaires avec d’autres personnages. Bien sûr, on ressent une totale empathie et ce sont des sujets qui touchent un peu tout le monde et même les parents ou parler. C’est un sujet vulnérable et difficile … Donc, bien sûr, à partir de cet endroit, disons qu’on peut justifier Milena, quoi qu’elle fasse, connaissant son passé, d’où elle vient, les outils qu’elle a dans sa vie pour faire face à ces situations avec quoi elle a appris.

Elle était un personnage intéressant à aborder en tant qu’actrice, n’est-ce pas?

Elle a tout un voyage. C’est une femme qui vient de n’avoir rien pour avoir la gloire, le succès, l’argent … et elle s’accroche totalement. C’est son identité et de là, elle se sent puissante. Ensuite, il y a la mère qui aime sa fille et veut la récupérer. Elle se débat entre ce qu’elle est et ce qu’elle peut, elle fera de son mieux. Ce n’est pas qu’il est mauvais en soi, mais il utilise ses ressources.

Affiche ‘Lost’

Pour Milena, sa fille finit par être plus importante que tout ce succès et tout cet argent, non?

Exactement. C’est la beauté de l’histoire à la fin. C’est une histoire d’amour, de femmes … Au final, ce qu’elle aime le plus c’est sa fille et elle sacrifiera tout ce qu’elle a pour ça.

Pensez-vous que le public se met à la place de Milena et à la place de la mère espagnole?

Bien sûr. Milena est plus facile à juger parce qu’elle est la mauvaise, mais lorsque vous apprenez à connaître son histoire, vous comprenez également pourquoi elle fait ce qu’elle fait. Et aussi la souffrance de la mère espagnole. Il y a un peu de conflit là-bas, parce que les deux sont des mères qui aiment leurs filles et veulent les récupérer. Il y a aussi le dilemme de l’histoire.

Comment Milena vit-elle le moment où Soledad découvre tout?

La terreur, cela la compense totalement. C’est alors qu’elle fait un changement très notable, car elle va vraiment faire l’impossible pour ne pas perdre sa fille. Il a peur de la perdre et il fera tout ce qui est en son pouvoir. Pour elle, les ennemis sont les parents adoptifs.

Quelqu’un de fondamental pour Milena est Quitombo. Dans les derniers chapitres, nous avons découvert que c’était lui qui l’avait sauvée. Pensez-vous que Milena a l’impression d’avoir une dette impayée envers lui?

Je pense que Milena a une relation très particulière avec Quitombo, car il est l’homme qui la sort de la pauvreté et change sa vie. En même temps, il lui a toujours été infidèle, mais elle lui pardonne toujours parce que, après tout, elle est la reine et qu’elle vit dans un confort qu’elle n’abandonnera pour rien, alors elle endure et accepte cette vie avec Quitombo. Mais en réalité, il verra un autre tournant plus tard, il y a une surprise, mais il est sans aucun doute un homme clé dans la vie de Milena.

Un autre homme clé est Cruz, car ils avaient une histoire dans le passé. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert qu’ils avaient été impliqués?

J’étais très surpris. En le lisant, je découvrais ce qui est intéressant dans la série, c’est que les choses se passent toujours, il y a toujours quelque chose de sauvegardé. C’est une ligne super intéressante de l’histoire de Milena, passée et présente.

La fin de ‘Lost’ est très riche, les choses arrivent jusqu’au dernier moment

Décrivez la fin de la série sans vous gâcher.

Troublant. Jusqu’au dernier moment, les choses se produisent. Dans les derniers chapitres, c’est de l’action pure. On passe du drame à l’action. Tout ce qui se passe est très vertigineux et tous les personnages se croisent. Il y a un pic. C’est une fin très riche. Cela devient de plus en plus intéressant.

Comment s’est passé le tournage avec des acteurs espagnols et colombiens aussi importants?

Ce fut une expérience merveilleuse. Nous nous sommes très bien entendus avec la distribution espagnole, avec Dani Grao, avec Adriana Paz … La vérité est que ce fut une très belle expérience, un très bel échange. Nous étions une petite famille. Je vis à l’extérieur donc j’ai eu une partie de la vie avec des étrangers et nous étions plus proches. Il y a toujours eu beaucoup d’intégration et de camaraderie avec les réalisateurs, avec le producteur … Évidemment, nous avons travaillé dur. Le travail était très exhaustif et très exigeant, car c’était une production très méticuleuse. Ce furent des jours difficiles. C’était un travail difficile, mais heureusement, nous avions une merveilleuse équipe. Ce fut une très belle expérience.

Ana María Orozco dans «Perdida»

Avez-vous remarqué une grande différence dans le travail des réalisateurs espagnols par rapport aux autres réalisateurs avec lesquels vous avez déjà travaillé?

Je ne sais pas si précisément parce qu’ils sont espagnols. J’ai toujours beaucoup admiré le travail que fait l’Espagne, jouer, diriger … Surtout au cours des dernières années, la série est en plein essor et des productions si importantes se font. Je sens qu’il y a un langage très sériel, de ce format, plus courant et ils voulaient que nous soyons plus aliénés dans cette ligne d’action autant que possible. Malgré les Colombiens, nous avons notre idiosyncrasie, je pense qu’un travail assez homogène a été réalisé. Les réalisateurs se sont comportés impeccablement, ils ont fait attention à chaque détail et nous avons fait les scènes plusieurs fois, sous des angles différents, dans différentes prises … Ils ont été très prudents dans leur travail. Et quant au scénario, je dois féliciter Natxo López, son travail était incroyable.

Milena est-elle votre œuvre la plus mature?

C’est peut-être parce que je suis déjà plus mature [risas]. C’est peut-être parce qu’on mûrit au fil des ans en tant qu’acteur. Évidemment, les expériences de vie vous enrichissent et cela s’additionne. Je ne sais pas s’il est le plus mature, mais il a été un personnage qui m’a permis d’avoir une recherche plus profonde et des espaces ouverts au sein de ce que je peux être en tant qu’actrice. J’ai trouvé très intéressant de découvrir ce qui s’était ouvert en moi. Chaque personnage est un défi dans ce sens et, celui-ci en particulier, étant si intense, si complexe, la vérité est qu’il avait cette caractéristique.

«Lost» en Espagne est votre retour après le hit «Betty la fea», comment vous souvenez-vous de cette série?

Très beau. 21 ans se sont écoulés et il est toujours en vigueur. Ici en Amérique latine, elle a eu plusieurs rediffusions et ils l’ont mise sur Netflix. C’est donc quelque chose qui est devenu en quelque sorte un classique. C’était très sympa. J’ai traversé plusieurs cas. À l’époque, c’était un très gros travail, ce qui m’a apporté beaucoup de stress car il avait une renommée exacerbée. Alors disons qu’il avait son autre côté, mais je me suis toujours retrouvé avec la plus belle chose à propos de Betty, qui est un personnage si profond, avec qui tant de femmes peuvent s’identifier. Le message du roman a toujours été très beau. Au-delà d’un nouveau format, il a rompu avec de nombreux schémas. C’était toujours une histoire très intelligente, très belle. Donc, en faisant partie, je le ressens aujourd’hui comme une immense fierté, un merci, un cadeau. À travers les années qui restent. Il y a trois ans, nous avons eu l’occasion de jouer la pièce en Colombie, deux saisons, puis la tournée en Amérique centrale. Ce fut une très belle expérience, des retrouvailles avec le public et avec les acteurs.

Le message de «Betty, la laide» était toujours très beau

Comment avez-vous vécu les retrouvailles avec le casting original de la série, quelque chose de si inhabituel lorsque les fictions sont adaptées aux pièces?

Très mignon. Nous étions tous très heureux, heureux et excités. Passer tellement de temps et se retrouver étant les mêmes … Vous vous regardez dans les yeux et c’est comme “bien, tout ce temps est passé mais nous y sommes et nous pouvons faire les mêmes personnages”. C’était entre la nostalgie et l’émotion. C’était très agréable de pouvoir le fermer. Et sans parler de la deuxième saison, qui a malheureusement coïncidé avec la mort de Fernando Gaitán, le créateur de “ Betty la fea ”, nous avons donc eu l’occasion de dire au revoir en reprenant le travail et en lui rendant hommage.

Pensez-vous que c’est une histoire qui a traversé plusieurs générations?

Oui, c’est toujours valable. Même en Colombie, lorsque nous jouions la pièce, ils l’ont jouée à la télévision jusqu’à deux fois. Ils l’ont mis l’année dernière et ce fut un succès, une folie à laquelle personne ne s’attendait. Ils l’ont dépensé aux heures de grande écoute et c’était avec la meilleure note sur tous les téléviseurs. C’était encore un phénomène. De nouvelles générations de garçons qui ne l’avaient pas vu ou qui connaissaient son existence l’ont vu et c’est une très belle chose qui s’est produite. Maintenant, ils le jouent sur Netflix ici en Argentine ou en Colombie et les garçons le regardent. Ils aiment l’histoire! Ils s’identifient toujours aux personnages. Bien que le langage de la télévision ait beaucoup changé, certains traitements, certaines choses comme les thèmes machos ou homophobes … Le roman avait cela, mais le message de Betty lui-même transcende et continue d’être valable.

«Je suis Betty, la laide»

La preuve en est qu’il y a eu des dizaines d’adaptations à travers le monde. Même l’Espagne avait la sienne.

Oui, ce qui s’est passé était très beau. C’est une histoire universelle, l’histoire du vilain petit canard.

Cela vous a-t-il coûté de faire face à ce boom, que tout le monde vous connaissait?

À cette époque, il y a 20 ans, c’était écrasant, car c’était 18 ou 19 heures par jour, nous enregistrions tous les jours sauf le dimanche pendant deux ans. C’était très dur de ce côté-là, super difficile et écrasant. J’étais dans toutes les scènes, puis l’épuisement physique a commencé à faire des ravages. En un an, elle était très fatiguée. Cela a donc ajouté à la demande pour le résultat, ce qui était merveilleux, mais c’était simultané aux enregistrements, si dur que vous ne pouvez vraiment pas en profiter. L’apprécier en tant que tel a été dans le temps, en sauvant l’essence même de l’œuvre parce que la renommée est éphémère, je ne l’ai jamais cherchée, elle apporte toujours d’autres choses et ce qui reste est ce qui est important. C’était il y a 20 ans, mais je me suis toujours concentré sur mon travail d’actrice. J’ai repris ma carrière, j’étais maman, avec le temps j’ai pu faire beaucoup de choses: j’ai travaillé en Argentine, en Colombie, j’ai pu voyager … La vie continue. Betty était très importante et m’a apporté de nombreuses opportunités, mais au cours de ces 20 années, j’ai pu faire beaucoup plus de choses.

Imaginez qu’ils proposent de faire un remake de «Betty the laid» maintenant ou dans quelques années.

Nous sommes trop vieux pour ça! [Risas]. Je crois que tout a son temps et qu’il faut y faire attention. Cela pourrait être fait, mais je pense que c’était bien fermé avec le jeu. Je ne peux pas imaginer faire une deuxième partie à moins que vous ne lui donniez un tour avec les personnages plus anciens.

‘Betty, le laid’ était bien fermé avec le jeu

Quels projets avez-vous au-delà de «Lost»?

Je suis avec quelques projets en attente. Un en Colombie et un en Argentine, mais ils ne sont pas encore confirmés. Et en attendant de voir ce qui se passe avec “Lost”.

Pensez-vous que les barrières de la télévision sont brisées et que tout est désormais plus universel?

Je crois que ce qui a apporté cette nouvelle façon de faire de la télévision ou de regarder, c’est l’opportunité de faire des webséries qui n’ont pas besoin de plateformes et qui brisent les frontières. Pour les acteurs, c’est merveilleux, surtout hispanophone. Je pense que c’est une très belle opportunité, pour qu’il y ait un échange, c’est très beau, très important et très enrichissant. C’est une opportunité pour tous les acteurs car nous avons un beau métier, mais aussi instable. Donc, avoir l’opportunité de voyager, de travailler dans d’autres pays … est une très belle opportunité.

