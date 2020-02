Les artistes ne sont pas contents.



Le fossé entre Mase et Diddy continue. Les anciens amis et collaborateurs n’ont pas travaillé ensemble depuis des années, mais leur relation a récemment été revisitée lorsque Mason Betha a diffusé du linge sale présumé. Selon un long post Instagram du rappeur de Harlem World, il était découragé par les commentaires de Diddy sur “l’amour noir” et “l’excellence noire” parce que le magnat de la musique ne lui vendrait même pas sa publication.

Mase a écrit qu’il avait approché Diddy avec 2 millions de dollars dans l’espoir d’acheter sa publication, mais le fondateur de Bad Boy Records l’a rejeté. “Votre réponse a été que si je pouvais égaler ce que le GUERRIER EUROPÉEN lui offrait, ce serait le seul moyen de le récupérer”, a déclaré Mase. “Ou bien je peux attendre d’avoir 50 ans et cela me reviendra à partir de 19 ans. Vous l’avez acheté pour environ 20k et je vous ai offert 2m en espèces. Ce n’est pas du tout l’excellence noire. ”

Plus tard, Joe Budden s’est déclaré pour dire qu’il était d’accord avec Mase, et maintenant, l’ancien membre du 112, Q Parker, dit aussi qu’il se range du côté du rappeur nommé aux Grammy. TMZ a rattrapé Q et l’a interrogé sur le désaccord, et le chanteur a déclaré que tous les artistes devraient être conscients de leurs contrats. “J’arrive d’où Mason vient parce que je suis dans la même situation”, a-t-il déclaré. “Je veux aussi que l’autre moitié de ma publication revienne.”

Ce n’est pas un exploit facile. “Cependant, il y a un contrat que nous avons signé quand nous étions adolescents et légalement il n’a rien fait de mal”, a ajouté Q. Il a dit qu’ils avaient reçu les “normes de l’industrie dans les années 90. Il demande à Puffy de prendre une décision personnelle et émotionnelle, et je ne sais pas s’il va le faire”.

Un gala pré-Grammy de Clive Davis, Diddy a prononcé un discours réprimandant l’académie pour son rejet de la musique hip hop au fil des ans. “Maintenant, je pense qu’il a eu tort de demander à l’académie de faire quelque chose qu’il ne veut pas faire”, a déclaré Q, ajoutant que vous ne pouvez pas célébrer la grandeur noire et être un homme d’affaires avisé car “ils sont en conflit.” ” Regardez son clip ci-dessous.

