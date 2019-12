"Je suis empêtré dans votre cœur", le tendre message d'Anuel AA à Karol G

Le chanteur de piège portoricain est mort d'amour pour sa petite amie, également reggaetonera Karol G.

23 décembre 2019

Le portoricain Anuel AA est fondu d'amour pour sa petite amie, la chanteuse colombienne de reggaeton Karol G.

Et chaque fois que vous pouvez le prouver, n'importe où, sur n'importe quelle plateforme sur les réseaux sociaux, Anuel AA Il a toujours le temps de remercier et de montrer son amour à son "bébé".

Anuel AA, est généralement beaucoup plus franc et ouvert sur son compte Twitter, où il exprime ses vrais sentiments et vous ne pouvez pas croire à quel point il devient tendre quand il parle de Karol G.

"Et dans ce monde où rien n'est réel, me voilà emmêlé dans ton cœur !!!!!!!!" Anuel AA à Karol G.