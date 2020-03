«Je suis fière»: la première volontaire pour le vaccin contre le coronavirus est une femme.

“C’est une excellente occasion de faire quelque chose”

Le Kaiser Permanente Research Institute de Seattle, aux États-Unis, est une plaque tournante majeure qui développe un vaccin contre le COVID-19 et espère freiner son expansion.

Au cours de leurs études, 45 volontaires ont participé, venus recevoir une dose du vaccin expérimental et observer son comportement dans le corps humain.

De ce groupe de bénévoles, la première à passer était Jennifer Haller, 43 ans. Elle a reçu le vaccin prototype au siège du laboratoire à Cambridge, Massachusetts.

L’avance médicale

«Je suis fier de moi et reconnaissant du privilège dont je dispose pour pouvoir le faire. Je suis en bonne santé, j’ai un salaire, une entreprise flexible, des amis et de la famille qui me soutiennent. Je m’inquiète pour les personnes qui travaillent à l’heure et leur vie sera gravement affectée », a déclaré Jennifer.

Pour le moment, on ne sait pas si l’effet sur la maladie sera positif, Haller a déclaré qu’au moins cela pourrait faire partie des progrès qui aident à arrêter le coronavirus.

«La possibilité que j’ai à faire pour aider à sauver des vies est énorme. Si ce n’est pas le bon vaccin, au moins je fais partie du processus pour être plus près d’aider les gens “, a-t-il déclaré.

Jennifer a assuré qu’elle n’avait jamais été en contact avec le virus, ce qui facilite le processus de collecte de données.

C’est une femme courageuse qui mérite d’être reconnue pour son altruisme sans rien attendre en retour. Partagez son histoire importante.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: