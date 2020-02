“Je suis honoré que votre opinion sur moi ne soit pas bonne”

Ce dimanche 9 février, laSexta a publié un nouvel épisode de «Lo de Évole», le talk-show dirigé par Jordi Évole qui se penche sur la question de la prison et ses conséquences. Cette fois, c’est Oriol Junqueras, président d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), actuellement en prison, qui s’est soumis aux questions du journaliste.. Ils ont parlé de la situation politique en Catalogne, de la vie derrière les barreaux et de VOX.

Oriol Junqueras dans «Lo de Évole»

Après une conversation sur le climat répressif qui a été vécu dans la communauté catalane après le référendum du 1er octobre 2017, Junqueras a déclaré: “Tous ceux qui ont dirigé la répression ne sont plus sur la scène politique. Les sondages les ont jetés, voir Mariano Rajoy ou Albert Rivera, mais pas moi. ” “Il est clair pour qui les sondages ont raison et qui est renvoyé”, a-t-il poursuivi, ce que Jordi Évole a réfuté en faisant clairement référence à la montée de VOX après la chute de PP et Citizens: “Je ne sais pas si les remplaçants des politiciens dont il parle ont été les meilleurs”.

“Il est clair que mon opinion sur VOX n’est pas bonne, tout comme l’opinion de VOX sur moi non plus, ce qui me rend hommage. Mais les sondages ont puni ceux qui ont joué dans la répression “, a répondu le politicien catalan, auquel le journaliste a répondu à nouveau:” Et ceux qui ont récompensé sont ceux qui voulaient plus de répression “. Junqueras a souligné que dans la société catalane, ils ont été tellement soutenus et Évole a précisé qu’il faisait référence au niveau de l’État. “Je souhaite le meilleur à la société espagnole et il n’est pas bon pour Vox d’obtenir de bons résultats”, a déclaré le président d’Esquerra.

Contre la broche parentale

“Qu’il y ait une fête qui veut empêcher les élèves de suivre leur programme scolaire c’est une honte pour toute société “, a déclaré Oriol Junqueras en référence au parti dirigé par Santiago Abascal. Cependant, Il a également précisé qu’ils n’étaient pas responsables de leur promotion: “Ce serait comme dire que les femmes battues sont à blâmer pour VOX dénigrant le concept de violence de genre.”

