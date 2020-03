Je suis juste un soldat du cinéma

C

Contre le vent, la marée et les coronavirus, le 60e anniversaire du festival de Carthagène, le plus ancien festival latino-américain (Mar del Plata est plus ancien – il a ouvert ses portes en 1954 – mais a été suspendu pendant plusieurs années), a eu lieu jusqu’à aujourd’hui. Cependant, le bureau du maire a décrété aujourd’hui que les rassemblements de plus de 40 personnes étaient interdits et le festival n’avait d’autre choix que d’annuler les travaux.

Deux hommages aux grands vétérans du cinéma étaient prévus. L’un d’eux dédié au nonagénaire Roger Corman, réinventeur du cinéma hollywoodien B, qui a dû être annulé, car le cinéaste ne pouvait plus voyager à cause de la pandémie. L’autre est allé à Werner Herzog, qui n’a pas besoin de présentations. Si un volcan sur le point d’éclater ne l’intimidait pas (comme le démontre le documentaire La Soufrière), encore moins un putain de virus.

Le cinéaste excentrique, l’un des rares visionnaires restants, a offert une conversation en plein air dans la cour du cloître de Saint-Domingue. Et ce fut le dernier acte important du festival.

La conduite a été effectuée par l’actrice colombienne Natalia Reyes, qui a posé des questions sensibles, et le producteur Salvatore Basile, qui n’était là que pour interrompre et raconter des blagues pas si bonnes. Dans le premier cas, Herzog a été interrogé sur le tournage de Green Cobra, qui a été réalisé en partie en Colombie, et sur sa collaboration avec Klaus Kinski. C’était un fou, un démon, a-t-il souligné en espagnol (Herzog le parle assez bien, avec un fort accent teutonique). Mais il savait que j’étais plus dangereux, parce que je ne criais ni ne criais, mais je me taisais, a-t-il ajouté en anglais.

Sur sa relation tendue avec Kinski, le cinéaste a raconté que la fille aînée de l’acteur, Paula, a écrit un livre accusant son père de la violer et d’entretenir une relation incestueuse avec elle. Herzog a expliqué: le Caravage était l’un des grands peintres de la Renaissance italienne, mais il était un meurtrier. Qu’allons-nous faire maintenant Retirer toutes vos peintures des musées et des églises?

Interrogé sur la ligne fine qui sépare la réalité de la fiction dans son cinéma, Herzog a dit que c’est quelque chose qui lui vient naturellement. “Fitzcarraldo est mon meilleur documentaire, car en réalité nous transportons un bateau à vapeur sur une montagne.” Cependant, il a refusé de dire s’il avait une muse ou une source d’inspiration particulière. Je ne peux pas l’expliquer, a-t-il dit.

En parlant de sa relation avec la musique, Herzog était quelque peu impudique. Il a dit qu’il avait dirigé des opéras en dehors de son testament (ils m’ont traîné pour le faire), bien qu’il ait fait un meilleur travail que ceux qui le font, a-t-il dit. Et quant à la musique de ses films, il a affirmé: Il n’y a pas de cinéaste qui soit meilleur que moi pour musicaliser son cinéma. Pause Je sais que ça a l’air horrible, je me vante, mais c’est la vérité.

Le cinéaste était véhément sur un point: il n’y a aucune excuse pour ne pas faire de films. Maintenant, c’est plus facile que jamais grâce à la technologie, ajoutant: «N’attendez pas que les producteurs ou les sociétés de télévision vous invitent à réaliser… produire vos propres films. Aujourd’hui, vous pouvez faire une fiction pour moins de 30 000 $ et un documentaire pour moins de 5 000 $. » Il a donné comme exemple son dernier long métrage sorti, Family Romance, qui a été tourné en moins de deux semaines et avait un coût très faible. Je n’ai pas filmé plus de 350 minutes de séquences. Et j’ai moi-même fait fonctionner la caméra. Les plus chers étaient les billets d’avion pour Tokyo et les hôtels.

Quand un membre du public lui a dit qu’il ne connaissait pas tous ses films, Herzog a commenté qu’aujourd’hui, grâce à Internet, la plupart d’entre eux peuvent être vus. Bien sûr, il a précisé qu’il n’avait pas de téléphone portable et qu’il n’avait pas ressenti le besoin d’en utiliser un. Dans mon enfance, j’ai vécu dans une petite ville bavaroise dans les montagnes. J’ai vu mon premier film à 11 ans. J’ai fait mon premier coup de téléphone à 16 ans. Et à 19 ans j’ai fait mon premier film.

En ce qui concerne ses cours de cinéma, il a souligné que lors de la première session, il enseigne aux étudiants la chose la plus importante: comment ouvrir une serrure ou un cadenas. Et puis comment falsifier un document. Il a expliqué que les deux ressources étaient utiles pour se moquer de la bureaucratie qui empêche de faire des films.

Si auparavant, Herzog s’était défini comme le seul cinéaste cliniquement sensé, il a finalement déclaré qu’il n’était pas un génie. Je suis juste un soldat du cinéma, qui fait ce qu’il sait faire.

