“Je suis parti d’ici sans vouloir partir”

Telecinco fête. Les chaînes privées ont 30 ans depuis qu’elles ont vu la lumière dans notre pays et, par conséquent, le premier de Mediaset a organisé toute une série d’événements pour commémorer la date. L’un d’eux a été en charge du «programme Ana Rosa», qui a connu 15 saisons de succès à l’antenne. Cependant, avant lui, il y en avait d’autres, comme «Day by day», dirigé par María Teresa Campos. Par conséquent, quelle meilleure façon de réunir les deux présentateurs de ces espaces mythiques pour revoir comment c’est d’être la reine des matins.

Ana Rosa Quintana et Teresa Campos ensemble dans «The Ana Rosa Program»

“Je suis parti sans vouloir partir“C’est ainsi que María Teresa Campos a commencé à raconter son départ de Telecinco, quelque chose qui semble encore peser sur elle.” Le jour où je suis parti ici, pendant la table du débat politique, je suis allé aux toilettes, parce que j’ai remarqué quelque chose dans le intestin et un partenaire m’ont dit: ‘Teresa, c’est un herpès“. Et donc je suis entré dans Antena 3 “, a révélé le présentateur pour montrer comment cela a affecté son départ.

María Teresa Campos a voulu approfondir son changement de chaîne et a déclaré que bien que ce soit une marche volontaire, elle a été un peu forcée: “Je suis partie parce que j’avais une mauvaise affaire. On m’a proposé d’entrer dans la production du programme, mais je ne suis pas en mesure de faire ça aux gens qui ont travaillé avec moi “, a déclaré le professionnel, quelque chose qui était, en revanche, un peu interrogé par Ana Rosa Quintana:” Mais vous avez eu une participation, non? “, a-t-il demandé, quelque chose qui a obtenu un “non” retentissant pour une réponse. “Je suis stupide, Les gens pensent que je suis très intelligent, mais je suis stupide“, abandonnant les Champs pour éliminer le fer de la matière.

Projets qui viennent

Il y avait aussi le temps de parler des futurs projets professionnels. María Teresa a dit très clairement que ne veut pas prendre sa retraite. “Ma vie est remplie de quelque chose à faire”, a-t-il déclaré. Cependant, ce qui est présenté est plus prudent, car, selon elle, “les projets non signés ne sont rien”. Sans entrer dans les détails, j’ai laissé un caramelito en l’air: “C’est une semaine importante.“Juste celle du 30e anniversaire de Telecinco.

Joaquín Prat, pour sa part, a invoqué une autre des variables qui ont pu lui permettre d’entreprendre de nouveaux projets, ayant “relâché du ballast” et, bien qu’il n’ait pas expressément mentionné ce “ballast”, l’un des collaborateurs a expressément demandé Edmundo Arrocet. “Maintenant que vous avez plus de temps pour vous, vous aurez plus de temps pour vous-même“, lance le co-présentateur en clin d’oeil.

