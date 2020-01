“Je suis ton avenir, prépare-toi à l’échec”

Eva Santolaria sait parfaitement ce qu’est le succès. Pendant quatre ans, il a joué dans «Compañeros», une série qui était un boom social avec des millions de spectateurs accrochés. Cette actrice a joué Valle, formant le couple de tête avec Quimi (Antonio Hortelano). Il est vrai que Santolaria a continué à travailler seule, dans les séries et les films, mais Il n’a jamais connu un phénomène comme celui de la série des adolescents d’Antena 3.

Eva Santolaria, aux Feroz 2020 Awards

L’actrice est apparue dans la nuit du 16 janvier sur la scène des Feroz Awards en faisant un monologue humoristique dans lequel elle parlait d’échec après succès. Riant d’elle-même et avec un texte de canne typique de ce type de galas, Santolaria a gagné les applaudissements du public avec ses commentaires. Il a commencé à se présenter, car il savait que beaucoup ne la connaissaient même pas, malgré avoir joué dans l’une des séries les plus réussies.

«Les« compagnons »en son temps étaient un phénomène comme celui de« The Paper House ». Seul notre professeur était le professeur Bacterio et nous Antena 3 ne nous a pas annulés“Puis il est allé à” Seven lives “, où il a donné la vie à Vero, et a rappelé que la série a commencé avec Toni Cantó, qui s’est réveillé d’un coma après un coup d’État, faisant un clin d’œil au présent. Et l’actrice a également Il voulait demander plus de rôles pour tout le monde, critiquant que tous les personnages soient joués par Alexandra Jiménez et Mario Casas.

“Avant d’aller à une autre orgie”

En tant qu’expert des séries pour adolescents, elle a voulu envoyer un message aux protagonistes de ‘Elite’: “Avant de partir pour une autre orgie, écoutez-moi, je suis votre avenir. Profitez du moment, établissez des contacts et préparez-vous à l’échec. Les séries pour adolescents sont comme des groupes de garçons: l’un gagne et le reste attend d’être réuni à nouveau. “Avant de dire au revoir, il voulait faire une autre mention à” Companions “en disant qu’il partait parce que Quimi était à la porte l’attendant avec “Oh non, il a maintenant 40 ans et part en scooter”, a-t-il fini en riant.

.