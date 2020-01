“Je suis très belle et j’opérerai plus”

Après avoir participé à «Survivors», Dakota Tárraga avait disparu de la scène télévisuelle, bien qu’elle soit restée active dans les réseaux sociaux. L’ancienne candidate est devenue une influenceuse et a toujours souligné l’amitié qui l’unit avec Isabel Pantoja et Chelo García-Cortés. Ces mois d’absence ont été résolus dans ‘Save Me’, où Dakota a montré au public sa nouvelle image.

Avant et après Dakota dans «Save Me» et «Survivors»

Dakota est revenu sur le petit écran avec un look plus actuel et avec quelques retouches esthétiques qui incluent une augmentation mammaire et labiale: “La vérité est que je suis belle et je vais opérer plus”, l’ancienne sœur aînée a assuré Paz Padilla. Il est très clair sur ce que sera son prochain objectif: “Maintenant, je vais faire les boules de bichat.”

Dakota montre sa nouvelle image dans ‘Save Me’

En plus de montrer votre nouveau look, Dakota a confirmé qu’il était revenu avec son ex-petit ami, Ruben, dont de nombreuses rumeurs d’infidélité ont émergé alors qu’elle participait à la réalité de la survie. Il l’aime et continuera avec lui: “Même si mes parents ne sont pas d’accord, Je ferai ce que je veux avec mes sentiments“Actuellement, votre partenaire est en prison pour des crimes du passé, mais il partira cette année et il prévoit d’emménager ensemble.

Sa grande amitié avec Isabel Pantoja après «Survivors»

Dakota était connu pour être l’un des participants les plus problématiques de «Big Brother». Par conséquent, quand on a appris qu’elle voyagerait au Honduras avec Isabel Pantoja, personne ne s’attendait à ce qu’ils deviennent les meilleurs amis. Leur amitié est allée au-delà du programme et Dakota a été l’un des invités à l’anniversaire du chanteur à Cantora. L’ancien survivant a déclaré à plusieurs reprises que pour elle Isabel a été comme une mère.

