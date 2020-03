“Je travaillerai pour ma candidature pour 2021”

La nouvelle de l’annulation de la 65e édition du Concours Eurovision de la chanson 2020, qui devait se tenir à Rotterdam en mai, a été un coup dur pour tous les Eurofans, mais aussi pour celui qui devait être le représentant espagnol au concours, Blas Cantó. L’artiste a été très désolé “car il y a un très gros travail derrière, d’une incroyable équipe humaine depuis de nombreux mois à travailler, non seulement dans ma candidature, mais dans le monde entier. “

Blas Cantó est prêt à être le candidat espagnol à l’Eurovision 2021

Cantó a expliqué que, bien que ce soit une triste nouvelle, “c’est la bonne chose” d’arrêter le coronavirus, qui a également provoqué l’annulation d’autres événements majeurs sur le vieux continent tels que l’Euro 2020. “Il y a des pays qui commencent maintenant l’épidémie et on ne sait pas quand il pourra s’arrêter. Et une année de marge est le minimum pour faire le festival dans des conditions. L’Eurovision le mérite “, Le chanteur de Murcie a expliqué à RTVE après avoir appris la nouvelle.

L’artiste a également confirmé sa volonté d’être le candidat espagnol en 2021: “Il y a un engagement de ma part de continuer à travailler sur notre candidature en 2021 et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de le faire l’année prochaine.” Cette période est prise jusqu’à ce que l’événement se déroule à nouveau comme une occasion de préparer “une bonne performance” représentant en Espagne: “Nous allons prendre l’Eurovision avec style, ce sera mon drapeau.”

Envoyez un message aux fans

Blas Cantó n’a pas oublié de consacrer quelques mots aux fans, qui leur ont rappelé l’importance de rester à la maison pendant toute la durée de la quarantaine pour arrêter la pandémie: “Tout ce que je veux, c’est que les gens soient ensemble et restent à la maison pour que cela s’arrête le plus tôt possible. La santé passe avant tout. Nous devons prioriser en nous. Parce que sans nous, il n’y a pas de festival. “

Le chanteur a conclu en expliquant qu’à son avis, cela n’aurait pas été une bonne option pour célébrer le festival cette année mais sans public: “Le faire sans public était fou car Eurovisión sont les fans. Sans eux, il n’y a rien. Il était important de le faire correctement parce que l’Eurovision le mérite de lui donner l’importance qu’elle a. “

