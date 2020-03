“Je trouve tout cela très étrange”

La propagation rapide du coronavirus (CODVID19) a provoqué une véritable alarme sociale dans notre pays. Le gouvernement central et les différents cadres des communautés autonomes ont décidé de prendre des mesures importantes pour tenter de limiter l’expansion rapide du virus, qui compte déjà plus de 2000 personnes infectées dans toute l’Espagne, dont la moitié à Madrid. Ces mesures ont fait que les principaux programmes de télévision en direct ont décidé de se passer du public sur le plateau pour éviter de nouvelles infections, quelque chose qui sans aucun doute nous laisse des images vraiment choquantes car beaucoup d’entre elles n’avaient jamais été diffusées avec les studios complètement vides.

Pablo Motos dans ‘El hormiguero’

C’est précisément le cas de ‘El hormiguero’, qui a réalisé mercredi 11 février son programme sans public pour la première fois de son histoire. L’espace a choisi d’incorporer des applaudissements en conserve pour essayer d’éviter le sentiment de vide qui régnait dans l’endroit. Dans le même temps, Pablo Motos a souhaité entamer le premier volet de cette nouvelle étape par une réflexion importante sur le coronavirus, sur la situation que connaît la société aujourd’hui et sur la peur qui envahit de nombreuses personnes aujourd’hui. “Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de public. Tout cela est très étrange “, a commencé le présentateur.” Je trouve cela assez étrange. Depuis 14 ans il y a toujours eu un public sur ce stand et c’est la première fois que je fais face à un tel programme. Comme il nous arrive à tous de faire face pour la première fois à quelque chose d’aussi inconnu que le coronavirus, je voudrais un instant parler de la peur. ”

En ce moment, Motos n’a pas hésité à ouvrir la chaîne et à avouer à quel point il a traversé la peur à maintes reprises, et précisément dans ce programme. “Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin, mais je connais beaucoup de peur. J’ai peur tous les soirs avant de partir d’ici car il y a des nuits où les choses deviennent très difficiles lors des répétitions, où rien ne sort et tout d’un coup, on a tout à l’envers. Il y a des moments où cette peur me paralyse, me laisse vide (…) c’est quelque chose qui m’est arrivé plusieurs nuits et c’est pourquoi j’ai décidé d’étudier la peur et oui, je peux dire quelque chose “, a poursuivi le chauffeur, expliquant qu’il n’a pas hésité à commencer à analyser les raisons pour lesquelles nous avons peur et les moyens de l’atténuer.

Pablo Motos, sur la peur que la société vive

“Notre cerveau est conçu pour survivre (…) et à tout moment notre esprit imagine le pire, et même si ce n’est qu’une pensée, nous le vivons comme s’il s’agissait d’une réalité très présente, mais ce n’est pas le cas.. Une grande partie de ce que nous ressentons à l’époque n’est pas vrai, c’est juste une pensée qui fait errer votre cerveau. En ce moment, avec le coronavirus, il est normal d’avoir peur, les choses se passent très vite, le coronavirus est invisible, vous ne savez pas s’il est proche et vous ne savez pas comment vous défendre. Et non, pour cela je n’ai pas de solution magique, mais je vous dis que vous devez être courageux et si nous ne le sommes pas, faites-le. Vous devez essayer de créer l’harmonie autour de nous (…) et deuxièmement, vous devez très bien contrôler votre respiration, c’est ce qui m’a sauvé plusieurs fois (…) Il y a une respiration appelée panique et je le fais tous les soirs avant de partir”

Motos n’a pas hésité à essayer de conseiller ses téléspectateurs sur la façon d’appliquer cette respiration au cas où ils ressentiraient un moment de panique chez eux.. “Vous attrapez et libérez de l’air par le nez, prenez de l’air pendant cinq secondes, maintenez cinq autres et relâchez par le nez ou la bouche sept ou huit autres (…) Cela a une explication et c’est que lorsque vous respirez, vous prenez de l’oxygène et libérez du dioxyde de carbone, mais lorsque vous avez de l’anxiété, vous respirez très court (…) vous respirez très mal, par la bouche. Vous prenez beaucoup d’air, mais vous le libérez très mal, inefficacement (…) vous finissez par transporter plus de dioxyde de carbone que vous ne le devriez. C’est la sensation physique si désagréable qu’elle nous donne de l’anxiété. Il faut donc retenir son souffle, faire ce que je vous ai dit et ainsi équilibrer le sympathique avec le système parasympathique.

