“Je vais passer des tests de paternité”

L’identité du vrai père de Fani Carbajo est redevenue un sujet de conversation dans Telecinco. Des images inédites de ‘Survivors 2020’ publiées le 7 mars dans ‘Saturday deluxe’ ont remis la question sur la table. Il ne faut pas oublier que la première fois que le sujet a été abordé, c’est par elle-même qu’elle n’a pas hésité à le commenter dans sa présentation vidéo de «L’île des tentations», le format réussi de Telecinco y Cuatro. Après avoir commenté cela pourrait être la fille d’Emilio el de Los Chichos Dans une présumée infidélité de sa mère, la jeune fille s’est encore expliquée.

Fani Carbajo dans ‘Survivors 2020’

À tout moment Il voulait dire clairement qu’avec ce sujet, il ne veut pas frivoliser Ou faire un cirque, je veux juste savoir la vérité. Dans les images diffusées sur “Saturday deluxe”, nous avons vu les candidats chanter “Cruel Woman” au milieu de la nuit, la chanson qu’Emilio aurait dédiée à la mère de Fani, comme elle l’a révélé il y a des mois. “Ils m’ont dit que ça pouvait être lui, mais celui qui ne sait pas c’est moi“Fani a commencé à expliquer son possible père.”Quand je partirai d’ici, je passerai un test de paternité car j’adorerais que mon père me donne son nom de famille “, a-t-il ajouté juste après.

Carbajo a souligné à nouveau que tout est une information que vous avez reçue, ce n’est pas quelque chose qu’elle veut supprimer car pour elle son père est celui qui l’a élevée et qui sera “toute sa vie”. D’un autre côté, elle a expliqué la version qu’elle connaît de l’histoire et que tout pouvait s’intégrer: “Ma mère est venue en tournée enceinte et mon père lui a dit qu’ils allaient se marier. Ils se sont mariés en avril et je suis né en juillet”. La jeune fille a également assuré qu’elle aimerait rencontrer Emilio de Los Chichos pour lui dire “l’histoire d’amour qu’ils avaient, ce qui l’a amené à dédier cette chanson et comment ils se sont rencontrés. ”

Une enfance difficile

Sa tante Maite, déjà habituelle dans les décors, a dit que Fani avait en fait grandi avec son père sans rien savoir, jusqu’à ce que ses parents se séparent et qu’un parent avoue cette rumeur. La mère d’Emilio et Fani ils étaient des petits amis coïncidant avec la date de la grossesse, d’où la possibilité. Après la séparation, sa mère était avec deux autres hommes, ayant une fille de plus avec chacun d’eux. Une relation familiale qui s’est rompue lorsque leur mère les a abandonnés et les trois se sont séparés.

