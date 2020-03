“Je vais rendre tout l’argent et me conformer à ce qu’on me dit”

Après plus de quatre ans de recherche, le procureur anti-corruption demande depuis 27 ans l’acteur Imanol Arias et 32 ​​ans pour sa partenaire Ana Duato pour de prétendues infractions fiscales commises contre le Trésor par le biais de sociétés instrumentales créées par la firme Nummaria. Le même jour que la nouvelle, Arias a assuré qu’il respecterait les décisions de justice.

Imanol Arias

“J’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Je vais retourner tout l’argent et me conformer à ce qu’on me dit“, a déclaré le protagoniste de” Dites-moi comment cela s’est passé “dans des déclarations à Europa Press. Rappelant que l’affaire est entre les mains de ses avocats, il a ajouté:” Je ne peux et ne veux rien dire. Je ne peux pas collaborer avec le procès parallèle, nous sommes avec ça depuis trois ans. “

Le plaidoyer de l’État considère que Arias et Duato ont commis un délit pour chaque année au cours de laquelle ils faisaient partie du réseau des sociétés instrumentales, Il a demandé quatre ans de prison pour chaque année. L’instructeur du dossier, Ismael Moreno, a conclu que la société avait créé une structure d’entreprise “dont le seul but était d’éviter l’imposition des revenus générés par son activité professionnelle et de cacher les actifs accumulés des avantages qu’elle génère”.

Amendes de millionnaire

La trésorerie s’élève à 2,78 millions d’honoraires fraudés par Imanol Arias entre 2009 et 2015, tandis que Duato est accusé de 1,9 million. L’acteur a déjà déboursé 2,33 millions d’euros dans des déclarations complémentaires. Selon des sources dans leur environnement consultées par El Mundo, Arias considère que la demande du Procureur est “excessive”, étant entendu qu’il a déjà rendu presque tout l’argent fraudé. Maintenant, le Trésor réclame une amende de quatre fois la fraude: plus de 9 millions d’euros pour Arias et 7,6 millions d’euros pour Ana Duato.

