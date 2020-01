“Je veux que ce soit fini maintenant”

Les artistes hispaniques ont de nouveaux prix dans lesquels leur travail peut être reconnu et c’est queCe lundi 20 janvier, les Prix Odeón ont été remis à Madrid. La première édition de ces nouveaux prix nés pour concurrencer les Latin Grammys Elle a été jouée au Teatro Real et sans aucun doute, elle n’est pas passée inaperçue. Quequé était en charge de la conduite d’un gala riche en échecs techniques et en moments gênants très commentés sur les réseaux sociaux tout au long de la nuit. Les Odéon étaient un sujet tendance, mais pas exactement ce que le gala a aimé.

Qu’est-ce que j’ai fait aux Odeón Awards?

Le 1 était la chaîne responsable de la retransmission en direct du gala qui, quelques minutes après le début, a eu une prise importante à votre présentateur. Ainsi, après un premier sketch de Quequé et la remise à Alejandro Sanz du prix du meilleur album pour “#ElDisco”, la chanteuse et coach de “La Voz 2020” s’apprêtait à jouer dans une performance avec Laura Pausini, Pol Granch (vainqueur de «Factor X») et Pablo López. A ce moment, et pensant que personne n’écoutait, Quequé laissé tomber une phrase qui a été entendue par de nombreux téléspectateurs, qui n’a pas hésité à remplir les réseaux sociaux de commentaires à ce sujet.

“Je veux juste que ça se termine maintenant”, a déclaré Quequé en quittant la scène.. Une phrase qui montre que le comédien n’était pas particulièrement à l’aise dans son rôle dans ces premiers prix Odeón. Malgré cela, quelques minutes plus tard, il n’a pas hésité à plaisanter avec les critiques que lui et toute l’équipe du gala recevaient sur les réseaux sociaux et Il a même osé lire certains tweets en direct, montrant que oui, ils étaient très conscients des réseaux et ils n’ont eu aucun problème à s’autocritiquer sur ce qui se passait au Palais Royal de Madrid lors de ce gala diffusé par TVE.

Une infinité d’échecs

Le microphone de Quequé s’infiltre Ce fut le plus petit des échecs rencontrés lors de ces premiers prix Odeón. Un exemple est India Martínez, qui avant d’agir avec Estopa a dû passer quelques minutes à attendre que quelqu’un place son microphone sur la scène. Une fois installé, le problème est venu quand on l’a à peine entendu, quelque chose qu’elle a elle-même décidé de prendre avec humour: “Des trucs en direct. Hier c’était Vanesa Martín dans ‘OT’ et aujourd’hui c’était mon tour”. De son côté, Ángeles de Camela a également joué dans un autre moment compliqué en confondant Sebastián Yatra avec une femme. Tout au long de la nuit, nous vivons également davantage d’échecs sonores et de moments où certains problèmes étaient évidents avec l’échelle de la galaxie.

.