Pour les très mauvaises relations qu’Hugo Sierra et Elena Rodríguez ont eues dans le passé, au cours des deux dernières semaines, le destin a voulu qu’elles soient ensemble dans le même groupe dans “ Survivors 2020 ”. Malgré la forte discussion qu’ils ont joué dans le Gala 2 du programme pour ce qui s’est passé pendant la naissance d’Adara Molinero, Rodriguez et Sierra ont décidé de signer la paix pour le bien de la créature qui est au milieu de cette guerre familiale qui a commencé avec la séparation du vainqueur de «GH VIP 7» avec le père de son fils.

Hugo Sierra et Elena Rodríguez

Cette approche a commencé par une conversation sur les femmes dans laquelle Elena a demandé à l’ex-partenaire de sa fille si elle n’était pas intéressée par les femmes de son âge. Adara et Ivana Icardi sont deux filles que Hugo Sierra prend plus de vingt ans et, par coïncidence, la mère de Molinero est beaucoup plus proche de l’âge de Sierra. Le survivant lui a assuré que la fille d’Elena avait été la première plus jeune fille avec qui elle était: “J’ai eu des femmes plus grandes, mon âge … ta fille était la première plus petite. Je vous dis que c’est le premier qui a dit ‘maintenant qu’Adara a fini, plus jamais’, mais j’ai craché et c’est tombé. C’est arrivé “, a expliqué l’Uruguayen.

Lorsque Molinero est entré dans «GH VIP 7», il avait encore une relation avec Hugo Sierra jusqu’à ce qu’il rencontre Gianmarco Onestini. Depuis lors, les doutes ont fait une brèche dans sa famille et la gagnante de la réalité a décidé de se séparer pour commencer une nouvelle vie avec l’italienne: “Je veux qu’il soit heureux, je vous le dis vraiment, qu’il soit génial. J’espère trouver la personne qui vous tire en avant et vous rend heureux. Eh bien, je pense qu’il l’a trouvé “, a admis le survivant devant la mère de Molinero et le reste des compagnons de ‘Survivors 2020’, des mots qu’Elena a entendus avec beaucoup de gratitude:” Ma fille a tout traité avec délicatesse “, a-t-il souligné.

Signez le traité de paix

Profitant du fait que la conversation avait été dirigée vers la situation familiale qu’ils traversent, Elena a demandé à son gendre de résoudre au mieux toutes les questions liées à la garde: “Promets-moi que tu vas bien faire les choses pour que nous soyons tous heureux”, Elena a demandé à Sierra en le regardant dans les yeux. Le survivant a confirmé qu’il le ferait et tous les deux se sont embrassés: “Chacun de nous séparément est d’excellents parents”, a déclaré l’ex-partenaire de Molinero.

