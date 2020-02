“Je voulais être heureux en public”

Les derniers mois que Connor Jessup a passés ont été très satisfaisants pour l’acteur tant sur le plan personnel que professionnel. L’interprète canadien joue dans l’une des plus importantes séries de science-fiction de Netflix, “ Locke & Key ”, et a récemment annoncé qu’il avait une relation amoureuse avec l’acteur Miles Heizer, l’un des protagonistes de la célèbre “ pour 13 raisons ”. “. Les 25 ans C’était l’actualité en juin 2019 quand il a révélé publiquement son orientation sexuelle. Après plusieurs mois, il a expliqué dans une interview pour Attitude les raisons qui l’avaient conduit à sortir du placard à l’époque.

“L’une des principales raisons était que je suis tombé amoureux. Quand tu es heureux, tu veux pouvoir être aussi en public, et cela m’a fait penser à la vie qui m’avait construit et à ce que j’évitais. Il ne l’aurait probablement pas fait si cela n’était pas arrivé. “L’acteur avait gardé son secret depuis qu’il avait 13 ans, donc ça n’aurait pas dû être une décision facile. Bien sûr, il a reconnu avoir grandi dans un environnement qui l’aidait:” Je suis étonné de voir ce qui arrive aux autres et à quel point ils sont forts, cela me semblait être la vie ou la mort et ce n’était vraiment pas le cas. “

En juin 2019, juste au moment où la LGBT Pride a eu lieu aux États-Unis, il a décidé d’entrer sur son compte Instagram et de dire au monde qu’il était gay: “Il semblait présomptueux de supposer que les gens prendraient un moment de leur temps pour le lire, Je me suis senti arrogant et cela m’a repoussé, mais j’ai compris qu’il était plus facile de le faire que de ne pas le faire “, a avoué l’interprète, connu pour ses rôles dans des séries comme” American Crime “et” Falling Skies “. Jessup a expliqué qu’il ne l’avait pas fait auparavant parce qu’il avait prétendu qu’il était toujours occupé travailler pour rencontrer des gens: “Ce fut plus un soulagement que ce à quoi je m’attendais.”

Votre relation avec Miles Heizer

Le protagoniste de «Locke & Key» et l’acteur de «Pour 13 raisons» ont publié une photo le jour de la Saint-Valentin dans laquelle ils se sont déclarés. De plus, Connor Jessup a avoué dans l’interview avec Attitude que la relation qu’il entretient avec Heizer est la plus spéciale qu’il ait jamais eue: “J’ai eu des relations, mais aucune comme maintenant. C’est la première fois que je suis amoureux.”.

