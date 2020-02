“Je voulais partir parce que je devais me déconnecter. Je me sentais un peu seul”

* En préparation

Nick Maylo, candidats à «OT 2020»

Comment avez-vous vécu l’expulsion? Avez-vous imaginé que cela pourrait être vous?

Je ne l’imaginais pas, je ne savais pas ce qui allait se passer. Nous avons tous les deux eu la chance de partir, donc je n’en avais aucune idée. C’est bizarre de sortir à nouveau, parce que quand vous entrez dans l’Académie, c’est une bulle et que sortir à nouveau est bizarre. Je suis triste parce que je ne suis plus là-bas, mais je suis aussi heureux parce que je suis avec ma famille et avec mes proches, c’est ce qui m’a manqué.

Pourquoi étiez-vous si heureux au moment de l’expulsion?

J’étais content parce que je voulais partir aussi. Dans de nombreux moments, j’ai voulu y aller mais j’ai dit “allez, je vais profiter du moment”. Je suis une personne très émue, j’ai beaucoup d’énergie et je voulais partir parce que j’étais enfermée depuis longtemps. Je suis une personne qui, si je suis à la maison pendant trois jours sans sortir, je suis stressée. Un mois sans partir était déjà fou. Je voulais voir mon peuple, aller dans la vraie vie. J’ai été cool à l’Académie, mais à l’époque, j’étais content du thème de Maialen. Pour moi, il y a deux êtres de lumière, qui sont ceux qui ont une énergie et une personnalité différentes des autres et que j’aime beaucoup, qui sont Mai et Rafa. Je sentais mal que si j’étais resté à l’intérieur j’aurais laissé l’une des plus belles personnalités de la maison. Je ne sais pas si elle l’a vue, mais quand Roberto était sur le point de dire qui restait, il lui disait tout le temps “tu restes” et elle paniquait. Je voulais partir parce que je devais me déconnecter.

Lorsque Roberto Leal a annoncé que vous étiez l’expulsé, il semblait que vous vouliez expliquer la vraie raison pour laquelle vous vous sentiez chanceux.

Je ne voulais pas le dire ou je ne savais pas si je devais le dire parce que c’est un peu bizarre que quelqu’un soit entré à l’Académie et veuille partir. C’est comme un pot à sens unique, c’est pourquoi je ne voulais pas le dire. Mais je pense que vous pouvez comprendre, parce que si vous y allez avec beaucoup de pression … D’ailleurs, dans de nombreux moments, je me suis senti un peu seul. Ensuite, sentez-vous un peu seul dans un endroit si lourd, où tout est si bête et si exagéré, car c’était l’un des problèmes. J’étais un peu tranquille car je ne savais pas si je devais le dire pour qu’il ne soit pas mal pris et pas mal compris.

Vos attentes ont-elles changé avant d’entrer dans l’expérience au sein de l’Académie?

Ils ont changé parce que j’ai pu le changer. Je suis très content de ce que j’ai pu faire parce que la première semaine j’étais merdique et le changement que j’ai fait dans le positivisme était cool. Je suis donc heureux d’avoir changé ma vision au sein de l’Académie. Je ne savais pas que je serais capable de changer tellement une situation et de la rendre si positive. C’est totalement différent de le voir de l’extérieur pour le vivre à l’intérieur, alors oui mes attentes ont changé.

Comment appréciez-vous l’évolution de la relation de vos partenaires?

Je me sentais très bien, ça a été très cool. D’avoir presque aucune relation à avoir plus de confiance et pouvoir être moi-même, la vérité est que cela a été très cool. Avec Nia et Rafa j’en prends beaucoup. J’aime beaucoup Hugo.

Vous sentiez-vous mal de ne pas recevoir de vote pour vous sauver de vos camarades de classe?

Je l’ai déjà imaginé. Au premier moment, j’ai pensé “peut-être que quelqu’un vote pour moi”, mais quand j’ai vu que c’était Rafa … Ce fut un moment triste, mais c’est ce que c’est, rien ne peut être fait. Ma liberté se termine là où commence celle des autres. S’ils veulent choisir quelqu’un, je ne ferai rien pour me choisir car ce serait toxique et dégoûtant.

Comment avez-vous vu votre interprétation de “Thriller”?

Je pensais que le coq avait été pire. Quand cette partie est arrivée sur scène, je me suis dit: “Je me trompe, je viens de recevoir un gallaco.” Mais ensuite je l’ai regardé et ce n’était pas si mal, je pense que j’ai exagéré tout là-dedans. J’aurais pu faire mieux, mais je suis content. C’était un défi très difficile pour moi car je n’avais jamais chanté cette chanson, je n’avais pas dansé et fait des choses ensemble et le “Thriller” de Michael Jackson est très difficile. J’aurais pu faire mieux, mais je n’aime pas ça.

Comment les notes du jury vivent-elles de l’intérieur?

Quand j’étais sur le plateau, je ne savais rien. Les gens, le public, qui crient et vous disent des choses, pouvoir jouer sur un si grand plateau avec tant de lumières … C’était un rêve. Ensuite, le jury a dit à plusieurs reprises que cela m’était arrivé à ce moment-là, je n’étais pas au courant. Le jury aura ses raisons de dire des choses. Oui, il y a des commentaires au sein de l’Académie qui ont déjà été vus dans les caméras, dans le plan “ceci ou cela, ils m’ont dit ça et je ne l’ai pas bien trouvé du tout”, mais ils ne sont pas venus dire quelque chose d’aussi merdique non plus.

Vous avez été nominé au Gala 3 après avoir été malade, l’avez-vous vu juste?

Il y avait une dualité. J’ai pensé qu’ils auraient peut-être un peu d’empathie parce que je pourrais défendre la chanson littéralement sans voix. J’ai mis beaucoup de médicaments dans mon corps pour pouvoir chanter. Les médecins et moi avons fait ce que nous pouvions. Mais je comprends aussi que c’est un programme de chant et que si l’on reste à l’écart, alors pas de chance. Il y a eu des concerts brutaux, mes coéquipiers ont chanté et défendu leurs chansons sympas et si à ce moment-là j’ai fait une gaffe que je n’avais pas de voix, qu’allez-vous faire? Si la vie m’a donné ça, c’est pour quelque chose.

Comment avez-vous adapté les commentaires des professeurs qui pensaient que vous auriez pu faire mieux malgré l’absence de voix?

J’ai essayé de bien dire à l’époque à Manu et Noe, qui sont de grands professionnels. Je leur ai dit qu’à mon avis, je faisais du mieux que je pouvais, parce que je ne pouvais même pas parler ni chanter. Dans toutes les répétitions précédentes pour préparer le gala, je ne pouvais même pas chanter deux phrases même si elles étaient désaccordées, donc j’étais très heureux de voir ma performance dans la revue de gala, pour le simple fait que j’avais souri énergiquement et essayé de vendre le Mise en scène au mieux. Je l’ai aussi fait pour ma partenaire, pour qu’elle se sente mieux, car avoir une partenaire qui n’a pas de voix, ça ne vous donne pas du tout de sécurité. Je suis toujours content de cette performance, car elle allait bien dans ce que je pouvais faire à l’époque. S’ils ne me donnent pas les médicaments, je ne reçois même pas de «bonjour».

Vous vivez une révolution sexuelle au sein de l’Académie, comment voyez-vous cela de l’intérieur?

Bien. Je ne parlerai pour personne parce que ce sont leurs sujets, donc les protagonistes de chaque dossier le diront. Mais bon, bon. Je n’ai eu aucun dossier avec personne. Le seul dossier que j’ai eu est celui qu’ils m’ont donné au début qui dit “Mickey” et qui est cassé parce que j’ai accidentellement marché dessus. Le piano est ma petite amie et il n’y a rien d’autre.

Il y a eu un commentaire que vous avez fait à Samantha à propos de votre vase qui a été interprété comme un éventuel dossier.

Sont des blagues. Nous nous entendons. Mais à l’intérieur de l’Académie, rien.

Et dehors?

(rires) Et ce n’était pas non plus. Comprenez-le comme vous voulez, mais rien dans l’Académie.

Il y a beaucoup de mouvement dans les chambres car vous vous êtes plaint de ne pas pouvoir dormir.

(rires) Ne vous méprenez pas sexuellement. Tout le monde parle et il y a des gens comme Anaju, Mai et moi qui veulent dormir, mais les autres sont très nocturnes. Nous avons déjà parlé au médecin de rêve quand il est venu nous donner le cours: il y a des gens de jour et des gens de nuit et presque tous sont nocturnes, alors Mai m’a donné quelques bouchons. C’était très bête car j’ai pris le bonnet et failli éclater mon tympan. Si je les rendais normaux, je les entendais paniquer et je n’arrivais pas à dormir. C’était la survie, parce que si je ne me repose pas, je ne suis pas une personne et je n’ai pas d’énergie. Il a fait des gadgets très étranges avec les oreillers pour pouvoir dormir.

Les gens qui ne veulent pas dormir, que font-ils?

Ils sont en train de discuter. La nuit est la même que dans l’Académie de jour, mais déjà dans la salle. C’était exactement pareil. Ils ne se fatiguent pas et je ne sais pas comment ils peuvent continuer avec l’énergie. J’ai besoin de sommeil et je veux me reposer.

Le dossier d’Anne et de Gèrard est sorti dans Gala 4 et on a vu qu’il vous avait pris par surprise. Commentez-vous la possibilité d’avoir des choses comme ça dans la pièce?

J’étais dans les douches avec Gèrard et je lui ai demandé comment allait Anne, parce que j’ai découvert la veille de la laryngite, parce que je suis allé lire et j’ai vu qu’ils étaient ensemble. Alors je leur ai demandé: “Depuis quand êtes-vous ensemble?” Dans la pièce, j’ai commencé à en voir plus. Gèrard m’a dit qu’ils s’étaient embrassés mais qu’ils avaient cherché un endroit stratégique où les caméras ne les avaient pas rattrapés. Tout le monde a paniqué, je pense qu’il y avait quelqu’un qui ne savait toujours pas.

Comment était l’entretien avec Flavio et Samantha, plein de deuxièmes intentions?

Je ne savais tout simplement pas, je ne savais pas. Mes collègues vous expliqueront les dossiers, parce que je ne suis pas entré dans les histoires des autres, mais ils s’entendent.

Comment regardez-vous les galas en direct? Pourquoi pensez-vous qu’ils pourraient baisser d’audience?

Je n’en ai aucune idée, je ne le savais pas non plus. Tu m’as laissé plaid. Je passe un bon moment dans les galas, vous parlez au public que vous avez à côté, donc je trouve ça amusant. Mais je ne sais pas si le public le partage.

Quel équilibre faites-vous de votre temps à l’Académie?

Personnellement, cela m’a aidé à me faire davantage confiance, à savoir que je peux surmonter plus de nids-de-poule, limiter et grandir davantage. Un jour, si c’est le cas, j’ai la confiance pour sortir mes chansons. J’avais l’habitude de l’avoir mais ici, tout a été beaucoup plus structuré. J’ai beaucoup appris sur la technique vocale avec Mamen Márquez et bien d’autres choses avec Joan Carles Capdevilla, avec Manu Guix, avec Laura Andrés … J’ai grandi dans tous les sens.

Quelles seront vos prochaines étapes maintenant?

Sortez mes chansons, avec ou sans label. Je ne veux pas avoir de sujets sans message, parce que je pense que la musique est un langage pour dire des choses, donc je ne veux pas faire de sujets qui disent que des choses comme cette femme est un objet ou quelque chose. Nous verrons le style, bien qu’il ira pour la pop.

