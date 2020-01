Adara et Gianmarco se rapprochent et sont incapables de réprimer leurs sentiments l’un envers l’autre. Bien qu’ils aient commencé par de fortes disputes au début de “Le temps de la remise”, une semaine plus tard et avec l’aide des Palestiniens Maestro Joao, Anabel Pantoja et Kiko Jiménez, leur relation s’est non seulement améliorée, mais est également revenue de la haine à l’amour en un rien de temps.

Adara pleure dans le confessionnal «Le temps de la remise»

Dans «Saturday deluxe», ils ont publié des images inédites d’Onestini et Miller ensemble – et de très près – dans la maison, des moments qui semblent avoir été ignorés dans les 24 heures. Entre câlins et baisers, ils ont tous deux avoué combien ils s’aiment: “J’ai tellement hâte d’être avec vous”, a admis l’italien à son “ami spécial”. À cette époque, le Madrid n’a pas cessé de sourire, mais a ensuite connu une forte récession.

L’ex-concurrent de «GH 17» a fondu en larmes au confessionnal, où il s’est ouvert dans le canal et a expliqué ce qu’il ressentait: “Je pensais pouvoir le contrôler mais je ne peux pas. La même chose m’est encore arrivée. Je voulais sauver ce que j’avais avec Hugo“s’est lamentée la candidate. Elle a déjà expliqué dans sa vidéo de présentation pour” Le temps de la remise “qu’elle prenait du temps avec Hugo Sierra, qui a avoué à son amie Joao le deuxième jour du concours. Cependant, son approche avec Gianmarco C’est plus qu’évident et tous deux ont accepté de parler à l’extérieur de la maison.

Y aura-t-il un vol d’amoureux?

Ce dimanche, le gala de réalité a lieu où vous pouvez enfin voir tout ce qui s’est passé dans la maison ces derniers jours. La relation entre Molinero et Onestini a franchi une nouvelle étape et de nombreuses images ne sont pas encore apparues, tout indique qu’elles seront vues lors du gala. En outre, l’Italien a clairement fait savoir au vainqueur de «GH VIP 7» qu’il serait disposé à quitter le concours pour être à ses côtés, même si elle ne sait pas qu’elle pourrait quitter la maison aujourd’hui. Vont-ils décider d’aller ensemble ou de rester quelques jours de plus dans la réalité?

.