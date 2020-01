1/7

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens | AP

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums parisiens

Jean Paul Gaultier a annoncé ses adieux aux podiums mercredi avec un grand défilé à Paris qui avait le chanteur comme invité surprise Garçon george.

Il designer Il raccrocha son coussin de couture et annonça son retrait définitif des podiums.

C’était une icône dans les collections de haute couture où habile Les créations du célèbre designer qui a terminé avec ses collections de vêtements en 2014 ont prévalu.

Le terrible enfant de la mode française, qui a reconnu être désillusionné par le rythme effrayant de l’industrie moderne de la la mode, dit au revoir à la mode avec de grands acclamations.

Vous pouvez être intéressé Die Emmanuel Ungaro, le prestigieux créateur de mode décédé à 86 ans

Son dernier défilé

Mercredi dernier lors de ce qui serait le dernier défilé de l’actrice espagnole Rossy de Palma Il portait le podium dans lequel les soeurs modèles Gigi et Bella Hadid ont fait une apparition tout comme la vedettle Dita Von TeeseL’actrice française Beatrice Dalle a également été acclamée, tandis que George a applaudi Gaultier.

L’événement emblématique a également réuni l’ancienne première dame et ancienne top model française Carla bruni qui a rejoint la grande échelle des fans qui sont arrivés au Théâtre du Châtelet pour voir la dernière passerelle de l’artiste.

La vie est toujours la fin d’une époque », a déclaré Bruni d’un ton vif. “Jean Paul ne peut jamais s’arrêter.”

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

En outre, le concepteur de 67 ans Il a partagé un tweet au cours de cette semaine dans lequel il a souligné que ce défilé représentait 50 ans dans l’industrie de la mode:

Célébrer 50 ans de ma carrière et ce sera aussi la dernière », a-t-il ajouté:« Soyez sûr que la haute couture continuera avec un nouveau concept ». Le designer n’a pas partagé d’autres détails sur sa nouvelle scène.

Il est à noter que la transition de l’artiste laisse une grande marque dans ce domaine peu de temps après la grande perte que le départ de l’énorme figure qui serait Karl Lagerfeld designer de marque Chaîne qui a perdu la vie l’année dernière.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

La différence est que “Jean Paul Il est vivant, il va bien et il est vivant », a ajouté Bruni en souriant.

Le designer a marqué ses adieux même dans les dessins de sa piste, l’ouverture du défilé a été mise en évidence par une scène funéraire dans laquelle six mannequins masculins portaient un cercueil noir sur le podium. Il souiller Il a terminé après 90 minutes de nouvelles créations avec des sauts et des rires sur scène tandis que George chantait son tube “Church of the Poison Mind”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Une collection énergique

Les présent qui a apprécié ce fut sa dernière présentation, émerveillé par les designs qui consistaient en un short en jean avec un pantalon complet cousu par derrière, une robe en forme de parachute avec un imprimé asiatique, une robe faite de ceintures, un smoking avec une frange, et même un costume de ninja avec une coiffe de plumes. Inutile de dire que de nombreux styles ont brisé les frontières entre genres.

Jean Paul, L’enfant Terrible, mon inspiration pour toujours, je t’aime tellement ❤❤ Vous êtes un sur un million et le serez toujours. Je me sens tellement chanceuse d’avoir pu témoigner et faire partie de votre vision Merci pour la créativité, la passion, l’amour, la gentillesse, la loyauté et plus au fil des ans, je suis tellement contente que vous ayez fait de moi une fille JPG, qui est tout pour la petite fille du sud de la France ❤️ glissez pour voir certains de mes looks préférés depuis 2013 à partir de la nuit dernière. Quel spectacle! # 50ans #JeanPaulGaultier #Couture

Une publication partagée de Cindy Bruna (@cindybruna) le 23 janvier 2020 à 5:19 PST

Vous pouvez également lire Zac Posen met fin à son héritage, le créateur du tapis rouge depuis des années

On pouvait sentir une atmosphère plus comme un concert de rock qu’un souiller de la haute couture couplée aux cris du public animé qui a allumé l’enceinte après l’apparition de la vedette Dita Von Teese portant un corset générant de l’hystérie parmi les participants.

.