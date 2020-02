Jeanne Tripplehorn rejoint le drame d’époque de HBO The Gilded Age

Selon Deadline, l’actrice Jeanne Tripplehorn, lauréate d’un Emmy Award (Grey Gardens) a officiellement signé un rôle récurrent majeur dans la prochaine série dramatique de HBO L’âge d’or qui vient de Downton Abbey créateur Julian Fellowes. Tripplehorn devrait incarner le rôle de Sylvia Chamberlain, qui est décrite comme une véritable experte des arts créatifs et une grande collectionneuse d’art. Elle est entièrement exclue de la haute société en raison de son passé présumé jusqu’à ce que Marian soit gentille avec elle.

Ce projet marque la dernière collaboration de Tripplehorn avec HBO, qui a déjà travaillé ensemble sur la série dramatique acclamée par la critique Grand amour et le téléfilm Grey Gardens ce qui lui avait valu une nomination aux Emmy Awards pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Jackie Kennedy Onassis.

CONNEXES: La série inhabitable d’Adam McKay obtient une commande à HBO Max

Situé dans la ville de New York dans les années 1880, L’âge d’or fut une période d’immenses bouleversements sociaux, d’immenses fortunes faites et perdues, et de palais qui s’étalaient sur toute la longueur de la Cinquième Avenue. Dans la série, Marian Brook est le jeune scion aux yeux écarquillés d’une famille conservatrice qui se lancera dans l’infiltration de la riche famille voisine dominée par le magnat des chemins de fer impitoyable George Russell, son fils racé et disponible Larry, et son ambitieuse épouse Bertha, dont la «nouvelle l’argent »est un obstacle à l’acceptation par l’ensemble Astor et Vanderbilt. Marian est sur le point de vivre un tout nouveau monde qui surgit juste devant sa porte d’entrée.

La série mettra en vedette Christine Baranski (Le bon combat) comme Agnes van Rhijn, Cynthia Nixon (Sexe et la ville) comme Ada Brook, Amanda Peet (Brockmire) en tant que Bertha Russell, Morgan Spector (Patrie) comme George Russell et Taissa Farmiga (histoire d’horreur américaine) comme Gladys Russell. Il mettra également en vedette Blake Ritson, Simon Jones, Louisa Jacobson, Denée Benton, Harry Richardson, Thomas Cocquerel et Jack Gilpin.

CONNEXES: Suite du film de Downton Abbey dans les œuvres de Carnival Films

L’âge d’or est un exécutif produit par l’équipe créative de Downton Abbey composé de Julian Fellowes, Gareth Neame, David Crockett et Micheal Engler, qui dirigera également la série à partir d’un scénario écrit par Fellowes.

Fellowes, qui a remporté un Oscar, un Emmy et un Golden Globe, a été honoré d’un Emmy pour l’écriture exceptionnelle pour une mini-série, un film ou un spécial dramatique et a été nominé trois autres fois. Côté cinéma, Fellowes a remporté un Oscar en 2002 et a été nominé aux Golden Globe pour son scénario de Gosford Park.

(Crédits photo: Rich Fury / .)