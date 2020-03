Jeannie Mai dit qu’elle a été frappée par les invités du spectacle

La co-animatrice du Real, Jeannie Mai, n’est pas étrangère à la transparence sur sa vie personnelle et ses relations. En tant qu’invitée dans une série de vidéos pour Elle, Mai a parlé de ce qu’elle ressentait en ce qui concerne l’interaction avec les invités de l’émission et le mélange des affaires avec plaisir.

Jeannie Mai | Steven Ferdman / .

Jeannie Mai est en couple avec Jeezy

Après plusieurs semaines de rumeurs, Mai a révélé pour la première fois en septembre 2019 qu’elle sortait avec le rappeur Jeezy. Elle a beaucoup parlé dans les médias de leur relation et de ce qu’il signifie pour elle.

Quand elle a révélé pour la première fois qu’ils sortaient ensemble, elle a parlé franchement de leur relation avec The Real.

Elle a dit qu’apprendre à connaître le rappeur a été «apprendre à le connaître a été l’une des plus belles expériences» de sa vie.

“Il est passionné, il est incroyablement profond, c’est un visionnaire, c’est un grand leader, il est un formidable serviteur de sa communauté”, a ajouté Mai, qualifiant le rappeur d’Atlanta “d’égale”.

La co-animatrice a dit qu’elle avait été frappée par des invités après son divorce

Mai était la série YouTube du magazine Elle, Thirst Trap. Dans la série, les invités peuvent répondre à une question ou choisir de prendre l’un des clichés placés devant eux.

«Quand je divorçais, je recevais beaucoup de clients différents. Et je ne veux tout simplement pas … J’allais juste dire que je ne veux pas mélanger les affaires avec le plaisir et sortir avec quelqu’un hors de mon plateau, mais je le fais maintenant, donc ce n’est pas vrai. Mais à l’époque, je ne pensais vraiment pas que c’était bon de m’impliquer avec qui que ce soit avant d’être vraiment prêt. Alors, j’ai beaucoup dit non à ces dates. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle se marierait à nouveau, Mai a décidé de prendre une photo plutôt que de répondre à la question.

Le Real est diffusé en semaine en syndication.