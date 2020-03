Jeezy répond aux critiques selon lesquelles il n’a mis personne

Jeezy s’exprime sur des affirmations qu’il n’a jamais mises sur personne dans sa dernière interview avec Charlamagne Tha God.



Qu’est-ce que Jeezy n’a pas fait de son vivant? Le trappeur devenu rappeur est une figure par excellence du hip-hop depuis près de 20 ans. Un pionnier de la musique trap qui l’a vraiment tirée de la boue et est devenu un véritable homme d’affaires et entrepreneur. Dans une récente interview avec Charlamagne Tha God, il a approfondi sa vie et sa carrière, les relations qu’il a développées, ainsi que les critiques auxquelles il a été confronté au fil des ans de personnes qui ont dit qu’il n’avait mis personne.

“Beaucoup de gens que j’ai essayé de mettre ou que je voulais voir gagner, ce n’est pas ce qu’ils voulaient”, a déclaré Jeezy. “Cela m’a coûté beaucoup, cela m’a coûté des amitiés. Cette merde peut vous arriver frère.” Il a poursuivi en expliquant que de nombreuses personnes qui participaient à son premier projet ont finalement réussi. “J’ai essayé de faire participer les gens, mais tous ceux qui faisaient partie de mon premier projet, ils l’ont fait”, a-t-il poursuivi. “Vous savez DJ Drama, il pourrait implorer de différer mais que Gangsta Grillz n’était pas dans le capot comme ça jusqu’à ce que Young soit sur ce truc. Trap Or Die était monumental.”

La récente interview de Jeezy avec Charlamagne intervient une semaine après avoir annoncé qu’il prenait la route avec Rick Ross, Lil Kim, Boosie Badazz, et plus encore. Cependant, avec la récente série d’ajournements et d’annulations de tournées, il serait surprenant que cela continue comme prévu.

