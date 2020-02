Jeff Bezos créera un fonds pour lutter contre le changement climatique

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, vient d’annoncer via son compte Instagram que investira 10 milliards de dollars dans des scientifiques, des ONG, des groupes de militants et tout ce qui concerne la possibilité d’inverser le changement climatique.

Pour réaliser sa mission Bezzos fonde le Bezos Earth Fund, un fonds mondial qui se concentrera sur les moyens possibles de lutter contre le changement climatique.

Dans la même publication Instragam, l’entrepreneur explique:

«Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète. Je veux travailler avec d’autres pour élargir les voies connues et explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous. Cette initiative mondiale financera des scientifiques, des militants, des ONG, tout effort qui offrira une réelle chance d’aider à préserver et protéger le monde naturel. Nous pouvons sauver la terre. Vous prendrez des mesures collectives de grandes entreprises, petites entreprises, États nationaux, organisations mondiales et particuliers. ⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

J’engage 10 milliards de dollars pour commencer et je commencerai à accorder des subventions cet été. La Terre est la seule chose que nous avons tous en commun: protégeons-la ensemble. »

Vous pouvez voir le message d’origine ci-dessous:

La vérité est que Bezzos n’est pas le plus grand philanthrope du monde, a récemment dépensé 130 milliards de dollars pour acheter le manoir le plus cher de Los Angeles, en Californie. Bien que nous puissions remercier Bezzos pour 10 milliards de dollars, nous ne pouvons manquer de souligner que le prix de la propriété qu’il a acquise coûte 120 milliards de dollars de plus.

La disproportion de ces chiffres est un exemple du fonctionnement du système économique actuel et tant que les systèmes de production et de consommation resteront en l’état, il sera très difficile d’inverser le changement climatique.

.