Jeff Bezos vient de gagner 13,5 milliards de dollars en moins de 20 minutes

La personne la plus riche du monde est devenue encore plus riche.



Le milliardaire et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, vient de gagner encore plus de milliards – 13,5 milliards de dollars, pour être exact, et cela ne lui a pris que 15 minutes. Bloomberg rapporte que le gain d’argent majeur de Bezos s’est produit jeudi après que les actions d’Amazon ont bondi d’environ 12% à 2100 $ lors des échanges après les heures normales à New York. Cela a une valeur nette actuelle de Bezos d’environ 129 milliards de dollars, dont la majeure partie a été gagnée en détenant environ 12% des actions en circulation d’Amazon. La flambée a également ajouté plus de 90 milliards de dollars à la valeur de marché d’Amazon, dépassant le cap du billion de dollars.

Emma McIntyre / .

Cette récente augmentation des revenus place officiellement Bezos au-dessus de Microsoft. Bill Gates est la personne la plus riche du monde. Bezos et Gates ont alterné en tant que propriétaire de ce titre au cours de la dernière année. L’ex-femme de Bezos, MacKenzie Bezos, qui détient environ 4% de l’entreprise, a également progressé à l’échelle des plus riches. Elle se trouve actuellement au numéro 24 sur la liste des personnes les plus riches du monde, une fortune de 37,1 milliards de dollars.

Dia Dipasupil / .

Cette nouvelle de la fortune de Bezos intervient peu de temps après que la police a signalé que la petite amie de Bezos, Lauren Sanchez, avait divulgué ses photos de nu à son frère, Michael Sanchez, en 2018. Les responsables de l’application des lois ont confirmé que Michael Sanchez était le coupable qui avait vendu ces photos à le National Enquirer pour 200 000 $. Bezos a révélé en février 2019 que le National Enquirer le menaçait avec les photos.Le milliardaire a rendu public les courriels du tabloïd et les a exposés pour chantage et extorsion.

