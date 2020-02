Jeff Probst, l’hôte du survivant, Jamal Shipman, affirme que l’hôte est menacé par lui

Même si la controverse entourant Dan Spilo a jeté une lumière sombre sur Survivor: Island of the Idols, l’un des rares points lumineux est venu sous la forme d’un conseiller aux admissions de 34 ans originaire du Rhode Island, Jamal Shipman.

De sa conversation éducative avec Jack Nichting sur les stéréotypes raciaux à la façon dont il a défendu les femmes concernant le comportement de Dan Spilo, Jamal est devenu le héros dont nous ne savions pas que nous avions besoin.

Jamal Shipman | Robert Voets

Apparemment, l’animateur et producteur exécutif Jeff Probst a remarqué comment les téléspectateurs ont répondu à Jamal parce que le conseiller pense que Probst est «menacé» par lui.

Jamal Shipman sur «Survivor: l’île des idoles»

Presque immédiatement après son arrivée sur l’île, Jamal Shipman a tissé des liens étroits avec Jack Nichting et Molly Byman, et ils étaient majoritaires.

Au premier conseil tribal de Vokai, Lauren Beck a rallié les voix pour aveugler la «reine», ce qui a mis Jamal dans la minorité de la tribu. Cependant, il a trouvé une idole d’immunité cachée et est resté en sécurité jusqu’à ce que la tribu échange alors que Vokai n’a pas perdu un autre défi.

Il a échangé à New Lairo dans la majorité mais a perdu son plus proche allié, Jack, dans un grand plan orchestré par Kellee Kim. Jamal a ensuite tenté de cibler Dan Spilo parce que le gestionnaire de talents ne voulait pas travailler avec lui, ce qui coïncidait par coïncidence avec d’autres qui le voulaient en raison de ses contacts inappropriés.

Cependant, Missy Byrd et son alliance ont aveuglé Kellee à la place. Dans l’épisode 8, Jamal s’est rendu sur l’île des idoles et a rencontré Sandra Diaz-Twine et Boston Rob Mariano, qui l’ont informé qu’il avait perdu son vote mais avait eu l’occasion de tromper quelqu’un d’autre.

Par conséquent, le conseiller aux admissions a écrit un faux avantage hérité et l’a offert à Dean pour lui mettre une cible sur le dos. Cependant, la tribu fusionnée considérait Jamal comme la plus grande menace et l’a rejeté, faisant du candidat le troisième membre du jury.

Critique de Jeff Probst

Même si Jeff Probst a commencé en tant qu’animateur de l’émission, il est maintenant le showrunner et le producteur exécutif où il prend des décisions cruciales concernant les avantages du jeu et des concurrents.

Alors que certains aiment le producteur exécutif, d’autres le voient comme un “égocentrique” et lui reprochent les rebondissements en constante évolution de la série. Une ancienne candidate de Survivor: Panama, Shane Powers, a déclaré que la directrice de casting nommée aux Emmy Awards, Lynne Spiegel Spillman, qui était avec la série depuis la première saison, avait été “lâchée” à cause de l’hôte.

«Jeff Probst essaie de vous duper. Il essaie de convaincre le public qu’il est quelque chose de différent de qui il est… c’est un mensonge. »-Richard Hatch https://t.co/y9MjAzLqfU

– Jeff Varner (@JEFFVARNER) 4 février 2020

Sur le podcast de Shane, il a qualifié l’animateur d ‘«égocentrique» parce qu’ «il ne veut pas que quelqu’un d’autre obtienne du crédit pour son émission». De plus, plusieurs fans ont remarqué que l’hôte et le producteur exécutif ont des favoris clairs et l’ont accusé de manipuler le jeu en y compris des «rebondissements injustes» de dernière minute au profit de ceux qu’il aime.

Jamal Shipman dit que Jeff Probst se sent «menacé» par lui

Dans une question et une réponse sur son Instagram, un abonné a demandé à Jamal s’il jouerait à nouveau Survivor. Le conseiller a répondu: «C’est à Jeff de décider, mais j’ai entendu dire qu’il ne voulait pas que je revienne parce qu’il se sent menacé de prendre son travail. Tweetez-lui. Faites-lui savoir ce que vous pensez. “

Il a également publié une capture d’écran de sa réponse sur Twitter et a déclaré: «c’est exactement ce que j’ai entendu.» De plus, le conseiller a tagué Jeff Probst et a écrit: «J’espère que je me trompe, mais nous devrions entendre parler de lui.»

Un abonné a répondu au message en accord avec Jamal parce qu’il pensait qu’il était «plus capable de poser des questions réfléchies». Un autre a pris le parti de l’hôte et a pensé qu’il aurait pu le dire comme une blague parce que Jamal est «un orateur talentueux» mais qu’il prendrait sa retraite avant le producteur exécutif pensait que quelqu’un «prendrait son travail». Jeff Probst n’a pas encore répondu à Jamal.