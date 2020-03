Jeff Wadlow discute des idées pour un film X-Force non réalisé

Avant l’achat époustouflant de Fox par Disney, le premier avait son X Men la franchise fonctionne toujours bien avec des plans pour ramener la ramification X-Force à la vie sur grand écran dans un film solo après avoir taquiné son introduction en 2018 Deadpool 2 et Jeff Wadlow (Fantasy Island) attaché pour écrire et potentiellement diriger le projet. Mais, suite à la fusion, le projet a été abandonné au profit d’un développement sur un troisième Dead Pool versement aux studios Marvel dans le cadre de leur univers cinématographique, et maintenant Wadlow a révélé ses idées pour la propriété, y compris les plans d’une trilogie.

En discutant avec Comic Book Movie pour promouvoir son dernier effort Blumhouse, Fantasy Island, Wadlow a fait appel à Kevin Feige pour le laisser travailler sur n’importe quelle version de X Men ou X-Force le méga-producteur développe actuellement pour le MCU, rappelant sa vie de cinéaste venu de son amour des bandes dessinées des années 90 et l’appelant un «rêve devenu réalité» pour avoir commencé le développement du projet avec le créateur de bandes dessinées Rob Liefeld.

«Ce que je peux partager sur mon opinion sur la propriété (car ce n’est plus vraiment pertinent depuis que Deadpool 2 a introduit Cable, et j’ai écrit X-Force avant même la sortie de Deadpool 1), c’est qu’il a demandé si X-Men concernait les mutants qui vont à l’école privée avec Wolverine et le professeur X, et ont le Blackbird plongeant pour les ramasser, qu’en est-il des mutants qui doivent aller au public école», A expliqué Wadlow. “Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas le bienfaiteur qui s’occupe d’eux, et qu’en est-il des enfants qui doivent le découvrir par eux-mêmes? Nous aurions alors introduit ce mentor plus sombre et plus militant sous la forme de Cable. »

En plus de son histoire générale et de son concept thématique, Wadlow a également révélé qu’il avait tracé un «arc de trois films» pour l’équipe qui les a empruntés à l’itération des années 90 que Liefeld avait créée du «groupe d’enfants se battant pour ce que ils croient en »au troisième film trouvant le groupe ayant grandi et changé et acquérant de nouveaux membres, devenant plus comme la vision de Rick Remender de l’équipe au début des années 2000.

Si le projet avait abouti, il s’agirait de la deuxième aventure de Wadlow dans le monde de l’adaptation de bandes dessinées après 2013 Kick Ass 2, qui a été un succès commercial modeste mais qui a été reçu beaucoup moins favorablement par les critiques et le public, notamment par rapport à l’acclamation de son prédécesseur en 2010.