Jeff Wadlow partage ses plans pour la trilogie X-Force abandonnée – / Film

Un X-Force Le film semblait être une chose sûre pendant un petit moment, mais après l’acquisition de Fox par Disney, cette certitude s’est transformée en tremblements. Créateur de bande dessinée X-Force Rob Liefeld a qualifié le film de “victime de la fusion” et a laissé entendre qu’il ne se produisait plus, et bien qu’il y ait toujours une chance que Marvel Studios décide d’en faire un maintenant que ces personnages adjacents à X-Men sont revenus sous leur contrôle, jetons un bref coup d’œil dans un univers alternatif dans lequel X-Force est devenu non seulement un film, mais une trilogie du réalisateur Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Fantasy Island).

Wadlow a été embauché pour écrire et potentiellement diriger X-Force en 2013, et dans une récente interview, il partage non seulement ses plans pour une trilogie qui ne s’est jamais produite, mais supplie pratiquement la tête de Marvel Studios Kevin Feige pour un travail.

Créée par Rob Liefeld, X-Force est essentiellement une version miroir sombre des X-Men. Mais contrairement à l’équipe de jeunes surdoués de Charles Xavier, qui se bat souvent aux yeux du public pour gagner le respect des mutants des humains ordinaires, la X-Force a tendance à se lancer dans des missions plus sombres, plus violentes, parfois moralement douteuses, pour protéger le genre mutant des menaces des X-Men. ne peut pas (ou ne veut pas) gérer. La bande dessinée était extrêmement populaire dans les années 1990, et avec les films X-Men de Fox perdant une partie de leur étincelle créative, le studio a décidé qu’il était temps d’amener cette nouvelle équipe sur grand écran.

S’adressant à Comic Book Movie (via The Playlist), Wadlow explique ce qu’il aurait fait de la propriété s’il avait eu la chance de voir sa vision tout au long de:

«Ce que je peux partager sur mon opinion sur la propriété, car ce n’est plus vraiment pertinent depuis que Deadpool 2 a introduit Cable et j’ai écrit X-Force avant même la sortie de Deadpool 1, c’est qu’il a demandé si X-Men concernait des mutants qui obtiennent pour aller à l’école privée avec Wolverine et le professeur X, et faire descendre le Blackbird pour les ramasser, qu’en est-il des mutants qui doivent aller à l’école publique? Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas le bienfaiteur qui s’occupe d’eux, et qu’en est-il des enfants qui doivent le découvrir par eux-mêmes? Nous aurions alors introduit ce mentor plus sombre et plus militant sous la forme de Cable.

J’ai tracé cet arc de trois films qui a pris X-Force de ce qu’il était dans les années 90 avec Rob Liefeld avec une bande d’enfants qui se battaient pour ce en quoi ils croyaient, puis par le troisième film, le groupe aurait grandi et changé et perdu et ramassé de nouveaux membres, et est devenu la version de Rick Remender de la X-Force au début des années 2000. C’était une équipe à succès beaucoup plus sombre et une équipe d’opérations noires qui avaient perdu leur chemin au cours des trois films. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était intéressé à travailler avec Marvel Studios sur une version possible de X-Force, il a clairement indiqué qu’il voulait vraiment, vraiment ce travail:

“Kevin Feige, si vous lisez ceci, je ferai tout pour travailler sur votre version des X-Men et X-Force. Je suis cinéaste à cause des bandes dessinées des années 90, donc je les aime évidemment beaucoup, et c’était en fait un rêve devenu réalité pour moi d’écrire X-Force et de rencontrer Rob Liefeld. J’ai adoré le faire et je ferais bien sûr n’importe quoi pour faire partie de la nouvelle itération qu’ils ont prévue. »

Je suppose que relancer des personnages comme X-Men et Fantastic Four sont des priorités plus élevées pour Feige en ce moment, mais qui sait? Peut-être que le succès de Deadpool et Deadpool 2 signifie qu’il voudra garder ces itérations des personnages et pense qu’un film X-Force pourrait être une bonne façon de procéder. Mais, et cela n’offense pas Wadlow ici, si j’avais le choix d’un cinéaste embauché pour une version Marvel Studios de X-Force qui avait été attaché à une version précédente, je choisirais Drew Goddard dix fois sur dix.

